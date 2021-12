WhatsApp si aggiorna ancora nell’ambito del programma beta, portandosi alla versione 2.22.1.1 per quanto riguarda il segmento Android. Come riportato da ‘wabetainfo.com‘, la novità questa volta è relativa all’eliminazione dei messaggi nei gruppi. L’amministratore, difatti, potrebbe presto avere un maggiore controllo all’interno del gruppo che gestisce, intervenendo sull’eliminazione dei messaggi in arrivo per tutti i suoi membri. Nel momento in cui il messaggio viene eliminato comparirà la scritta ‘Questo messaggio è stato rimosso da un amministratore’ (un po’ come succede in una chat normale quando un partecipante elimina un messaggio che ha inviato). Non sappiamo quando la novità entrerà a regime: per la versione stabile ci sarà probabilmente da aspettare il 2022.

In ogni caso, adesso è chiaro che WhatsApp voglia dare agli amministratori dei gruppi un potere ancora maggiore per gestirli e moderarli a dovere. Potete installare la versione 2.22.1.1 di WhatsApp Beta per Android iscrivendovi al programma beta dal Google Play Store e procedendo ad aggiornare l’applicazione all’ultima iterazione disponibile (non dimenticate che parliamo pur sempre di beta, con il rischio concreto di incappare in qualche bug più o meno rilevante). L’upgrade fa seguito a quello dello scorso weekend, che impedisce agli sconosciuti (i numeri non salvati in rubrica) di avere accesso alle informazioni relative all’ultimo accesso degli utenti, rendendo più riservate le attività svolte sull’app di messaggistica istantanea (ve ne avevamo parlato in questo articolo dedicato).

Come vedete, WhatsApp è sempre molto aggiornato, con il programma beta spesso ritoccato per introdurre nuove funzioni, qualcuna molto utile, forse qualcun’altra meno (la cosa è anche soggettiva), apprezzando sempre e comunque il lavoro svolto dagli sviluppatori. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com