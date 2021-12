Non ci sono dubbi sul fatto che smartwatch Xiaomi e Huawei saranno tra i protagonisti dei regali di Natale. Gli orologi di ultima generazioni sono molto ambiti da sportivi ma pure da sedentari e non a caso sono al centro delle offerte di Natale su Amazon e dunque fra gli attuali best seller del noto store. Tutte le proposte di seguito dettagliate sono da prendere al volo perché consentono di risparmiare e non poco e garantiscono la consegna prima del 25 dicembre.

Smartwatch Xiaomi

Chi punta al brand Xiaomi sarà felice di sapere che il Mi Watch rientra tra le offerte del negozio di Natale Amazon. Il modello con display AMOLED HD da 1.39′ pollici che garantisce fino a 16 giorni di autonomia e 117 modalità di fitness è in sconto nella sua colorazione nera e in versione italiana. Attualmente la spesa da affrontare sarà pari a 118 euro anziché 130 euro: niente male per un dispositivo già di per sé poco costoso. Per giusta informazione, va detto che la soluzione con cinturino beige viene invece venduta a costo di listino ma entrambe le opzioni sono immediatamente disponibili per la consegna.

Smartphone Huawei

Oltre allo smartwatch Xiaomi Mi Watch spicca tra le offerte di Natale Amazon anche il Huawei GT 2 46 mm. Il modello differisce da quello 42 mm meno costoso per una funzionalità importantissima: presenta un altoparlante che consente di chiamare in vivavoce, a patto che il telefono sia sempre collegato in bluetooth (questo è chiaro). L’esemplare nella colorazione nera costa solo 109 euro e lo stesso prezzo viene applicato nel caso del device con cinturino in marrone chiaro. Per l’ultima soluzione con cinturino in Titanium Gray bisognerà sborsare invece 179 euro ma saranno sempre sensibilmente di meno rispetto ai 279 euro di costo di listino. Tutte le varianti elencate sono immediatamente disponibili per la vendita.

