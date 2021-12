Dovrebbe essere legato ad un aggiornamento in corso il disservizio che viene segnalato oggi 14 dicembre dagli utenti Fortnite, secondo cui non rispondono i server Epic Games. Dunque, situazione assai differente rispetto a quella che abbiamo avuto modo di analizzare poco meno di due settimane fa sul nostro magazine, quando ci siamo ritrovati al cospetto di un disservizio ben più significativo. Proviamo a ricostruire i fatti, in base alle informazioni attualmente reperibili per gli utenti che amano questo gioco qui in Italia.

Dunque, per farvela breve non rispondono i server Epig Games. Questa la testimonianza registrata a partire dalle 9 di martedì attraverso alcuni utenti Fortnite. Stando a quanto raccolto poco fa, pare che in giornata sia previsto un aggiornamento minore del gioco, in vista di un evento ben più importante in programma tra 48 ore esatte. Nello specifico, Winterfest tornerà il 16 dicembre e sarà decisamente più importante rispetto a quello che avremo modo di osservare in giornata.

Tra le novità assicurate dall’aggiornamento di oggi, abbiamo sicuramente il ritorno degli avamposti OI, senza dimenticare le doppie pistole, che dovrebbero finalmente apparire in Fortnite con il rilascio odierno. Ancora da verificare quest’ultima indiscrezione, ma pare ci siano ottimi presupposti sotto questo punto di vista. Per il resto, aspettatevi come sempre qualche disservizio temporaneo, in attesa che la situazione venga ripristinata una volta per tutte dai tecnici.

Dunque, ricapitolando, ad alcuni utenti non funzionano i server Epic Games, ma secondo le informazioni venute a galla proprio in queste ore, è del tutto normale. A stretto giro, infatti, Fortnite tornerà ad essere funzionante, con tanto di aggiornamento utile per testare le novità concepite dagli sviluppatori. Quali aspettative avete nei confronti del prossimo rilascio?