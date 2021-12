In Mille Notti di Yuman troviamo le parole giuste da ripetere quando tutto sembra crollarci addosso. Lo dice lo stesso artista: “Sono mille anche le vite dentro questo pezzo”, quando parla ai suoi contatti su Instagram.

Mille Notti di Yuman è una ballata intensa. L’artista si mette a nudo e percorre tutti i pensieri che arrivano quando la vita diventa più difficile del solito. Lo fa, Yuman, su un testo scritto dal produttore Francesco Cataldo. Il risultato è un brano intimista in cui Yuman si mette in discussione di fronte a un momento cruciale dell’esistenza, guardandosi allo specchio ma allo stesso momento affrontando la persona che lo affianca per cercare in quest’ultima un feedback e uno scambio di opinioni.

Mille Notti di Yuman si compone con un 6/8 in crescendo, con la voce calda e di scuola black dell’artista che si esprime in tutte le sue potenzialità e in tutto il suo talento, riuscendo a rendere al massimo l’angoscia e la disillusione della prima fase di una crisi, ma anche il momento in cui la forza ritrovata permette di rialzarsi e combattere.

Yuman vive a Roma e nasce da madre romana e padre capoverdiano. Nel 2015 matura le sue prime esperienze musicali tra Londra e Berlino. Nel 2016 ritorna nella Capitale e incontra Francesco Cataldo, con il quale lavora alle sue prime produzioni. Nel 2018 pubblica il primo singolo Twelve e inizia a far parlare di sé. Il suo percorso trova la sua svolta nel 2019 con la pubblicazione del secondo singolo Run, quando compare sulla copertina del Venerdì di Repubblica insieme a Mahmood, Rancore e Chadia Rodriguez.

Il suo primo album è Naked Thoughts, uscito nel settembre 2019. Il suo ultimo singolo è I Am e oggi Mille Notti di Yuman è in gara alla finale di Sanremo Giovani nella speranza dell’approdo al Festival di Sanremo 2022.

Non mi spegnerai

con i tuoi sbalzi d’umore

non mi abbatterai

solo con un pugno al cuore

sono sempre io

che ho smesso di ascoltarti

da un po’ di anni ormai

se cerco un senso

è inutile

perché se poi non c’è

Forse mille notti proverei

a parlarti ancora, ancora e poi

avessi anche solo un’ora in più

per spiegarti cosa voglio da te

Hai ragione tu

forse sono io che sto cambiando

non ragiono più

mentre ti fisso e mi domando

cosa cresco a fare

se poi finiamo ad essere simili io e te

ma prova a darmi indizi utili

per capire me e te

per capire me e te

per capire me

Forse mille notti proverei

a parlarti ancora, ancora e poi

avessi anche solo un’ora in più

per spiegarti cosa voglio, cosa voglio da te

A me serve una medicina che sopprima il dolore

a me serve un amore ed una sola motivazione

per credere ancora in te

per credere ancora in te

per poterti chiamare

per dire le cose che ora mi suonano

Forse mille notti proverei

a parlarti ancora, ancora e poi