Arianna di Esseho a Sanremo Giovani: è uno dei brani finalisti che ascolteremo il 15 dicembre in diretta su Rai1. Scopriremo in quel momento i nomi dei due giovani che avranno accesso al Festival nella categoria dei Campioni.

Arianna è un brano scritto da Esseho e vede la produzione artistica dello stesso cantante insieme a Niccolò Contessa.

Il nome di Esseho all’anagrafe è Matteo Montalesi ed è reduce dal successo del disco d’esordio Aspartame, uscito a giugno per Bomba Dischi che lo ha aiutato a farsi conoscere. Già oltre 5 milioni sono gli ascolti sulle piattaforme digitali, dove i suoi singoli sono entrati nelle playlist e hanno ottenuto ampi consensi.

Bambi, Costellazioni, Michelle e Bollicine sono i titoli dei suoi brani, tra i più apprezzati. E non è tutto perché all’attivo vanta la partecipazione alla colonna sonora di una serie TV Netflix, proprio con due di queste canzoni. Si tratta dei singoli Costellazioni e Michelle, inseriti all’interno della colonna sonora della seconda stagione della serie Netflix Summertime, uscita la scorsa estate.

Adesso per Esseho potrebbe essere in programma il palco del Festival di Sanremo ma dovrà prima vedersela con gli altri 11 finalisti di Sanremo Giovani, il 15 dicembre in diretta su Rai1 dal Casinò.

A proposito del brano inedito che presenta, Arianna, dice: “Arianna racconta una storia d’amore, sfruttando una poetica romantica, ma ad un ascolto più attento si svela un sottotesto, che, come un filo fragile pronto a spezzarsi, lega Arianna a Teseo pronti a cercarsi per combattere assieme il loro personali mostri”.

Nel 2022 Esseho sarà in concerto. Due le date già annunciate, in programma rispettivamente a Roma e Segrate (Milano).

13 aprile 2022 SEGRATE (MI) Magnolia

21 aprile 2022 ROMA Largo Venue

Troppi baci che scordi

Sei come me

E ora sento che soffri

Se riuscissi a fidarmi

Giuro mi porti in alto

Che quasi sfioro gli aironi

Mi svuoti i polmoni

Mi smuovi gli ormoni

Odio certe situazioni

Vorrei di più

E tu sei brava a far finta di niente

E mezzo bacio non vuol dire per sempre

Ma certe labbra rimangono impresse, oh

Ma dimmi come fai

Mi strappi gli occhi col sorriso, Arianna

Fammi quello che vuoi

Se spari al petto senza mira, sei pazza

E io ancora “no”, e tu quanti “ma”

È troppo piccola per due questa città

È così fragile il filo, Arianna

Sei così brava a vestirti

Quanto ti spoglierei

Tu che non riesci a capirmi

Quanto di scoprirei

Hai dentro i diavoli

Mi parli degli altri, divento matto, sì

I sensi di colpa hanno i tentacoli

Siamo fragili cristalli

I baci aprono le ferite nascoste, distanti

Ma tu sei brava a lasciarmi per sempre

E mezzo bacio non vuol dire niente

Ma certe labbra rimangono impresse, oh

Ma dimmi come fai

Mi strappi gli occhi col sorriso, Arianna

Fammi quello che vuoi

Se spari al pezzo senza mira, sei pazza

E io ancora “no”, e tu quanti “ma”

È troppo piccola per due questa città

È così fragile il filo, AriannaE ancora, e ancora

Tanto tu non mi basti mai

Ancora, ancora, ancora

Mi si spezza il fiato

Dimmi come fai (dimmi come fai)

Dimmi come fai (dimmi come fai)

Dimmi come fai

Mi strappi gli occhi col sorriso, Arianna

È così fragile il filo, Arianna