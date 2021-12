Potremmo davvero essere al cospetto dei prossimi 3 modelli di Samsung Galaxy S22: in un video trapelato in rete in queste ore sono protagonisti quelli che dovrebbero essere (magari) i prototipi finali dei top di gamma. Il filmato è stato diramato da un tipster d’eccezione, in arte @Onleaks, motivo in più per dar credito a quanto ora a nostra disposizione.

Il video in questione è presente a fine articolo, proprio nel tweet dell’informatore. Partendo da destra, abbiamo in successione il Samsung Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra (secondo alcuni definito anche S22 Note). Per i primi due modelli non ci sono particolari colpi di scena: almeno visionando il retro, notiamo la configurazione della fotocamera principale grosso modo identica a 3 sensori verticali e la finitura lucida per la scocca posteriore. C’è poi da dire che le dimensioni dei due dispositivi sono diverse, con il modello standard più piccolo del Plus.

Quello che mette in evidenza il video odierno è la chiara voce fuori dal coloro del modello Samsung Galaxy S22 Ultra o S22 Note, come dir si voglia. Il modello top di gamma assoluto differisce dai modelli minori anche nel suo design, con laterali arrotondati in perfetto stile phablet Note. La scocca posteriore appare opaca e non lucida come nel caso dei modelli della serie meno costosi. Spicca su tutti il comparto fotocamera a 5 sensori che formano una sorta di P maiuscola. Non c’è dubbio che tutte le differenziazioni più che probabili mirano a mettere in risalto questo modello come vero successore del Galaxy Note 20, piuttosto che del Galaxy S21. In questo modo i nostalgici dei Note appunto troveranno pane per i loro denti e non potranno lamentarsi: la stessa S Pen tanto cara a molti professionisti ma non solo troverà posto direttamente nello smartphone.