Il finale di Whitstable Pearl va in onda il 14 dicembre su Sky Investigation, chiudendo la prima e finora unica stagione della serie procedurale investigativa britannica di AcornTV.

Il finale di Whitstable Pearl è composto dagli episodi 5 e 6, in onda in prima visione assoluta e in prima serata sul canale 114 di Sky il 14 dicembre, oltre che disponibili in streaming su Now. La serie ha debuttato quest’anno nel Regno Unito ed è arrivata a novembre in Italia, in anteprima su Sky Investigation.

Nel finale di Whitstable Pearl i protagonisti, la ristoratrice e investigatrice privata Pearl Nolan e il detective della polizia Mike McGuire (interpretati da Kerry Godliman e Howard Charles), indagano su due nuovi casi nell’omonima pittoresca cittadina inglese, mentre affrontano le prime fasi della loro nascente relazione. Ecco le trame degli ultimi due episodi di Whitstable Pearl, in onda dalle 21.10 su Sky Investigation.

Una donna e sua figlia finiscono nei guai durante una gita in barca, e il motivo potrebbe non essere un incidente. Pearl indaga, mentre Mike cerca di riprendersi.

Uno scheletro vecchio di 30 anni appare sulla spiaggia, e la vittima ha un collegamento stretto con Pearl. Che inoltre vede minacciata la sua nascente relazione con Mike…

Il finale di Whitstable Pearl apre la strada alla seconda stagione della serie, basato sugli amati romanzi The Whitstable Pearl Mystery e Disappearance at Oare. L’emittente Acorn TV ha commissionato un secondo capitolo del poliziesco britannico, dopo che il format è stato venduto con successo dal distributore Cineflix Rights a diversi acquirenti internazionali. La nuova stagione non è stata ancora trasmessa nel Regno Unito e dunque non ha nemmeno, per ora, una programmazione italiana.

