Il Collegio 7 a rischio? Questa sera Rai2 ospiterà il finale della sesta edizione ma mai come quest’anno c’è incertezza riguardo ad un possibile rinnovo del docu reality. Il programma quest’anno non ha ottenuto il solito successo in termini di ascolti e questo lascia temere il peggio per il futuro, la rete deciderà di dire sì ad un rinnovo sperando in un cast migliore e nel ritorno del pubblico oppure lascerà un po’ in panchina il progetto a favore di quelli simili (vedi La Caserma)?

Al momento non abbiamo ancora una certezza né in un senso e né nell’altro ma la situazione per il docu reality non è rosea come lo scorso anno ma mai dire mai quando si parla di Rai. In attesa di capire se ci sarà un rinnovo oppure no per il programma, questa sera l’appuntamento è con il finale della sesta.

Le anticipazioni rivelano che ad andare in scena questa sera sarà l’ultima settimana dei ragazzi de Il Collegio e a quel punto l’ansia per gli esami prenderà il provvedimento. Gli studenti si dovranno impegnare per raggiungere l’obiettivo finale grazie anche al Professor Maggi che li aiuterà in un ripassone finale. Intanto i sorveglianti prepareranno una sorpresa per i ragazzi in vista della fine della loro permanenza e il preside il discorso di inaugurazione degli esami, che infonderà la giusta dose di carica e fiducia.

A questo punto i concorrenti di questa edizione dovranno varcare per l’ultima volta la soglia della propria aula, quella decisiva visto che a quel punto inizieranno gli esami scritti. Uscire a un passo dal diploma sarebbe un epilogo amaro, difficile da sopportare per chiunque, ci sarà qualcuno che dovrà affrontare questo momento? Quello che succederà lo scopriremo solo questa sera nel prime time di Rai2.