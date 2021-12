Ritorna l’Emma Marrone attrice in una nuova avventura cinematografica. Diciamo “nuova” perché la cantante salentina si ritrova ancora una volta sul set dopo appena un anno, quando ha partecipato alle riprese de Gli Anni Più Belli (2020) di Gabriele Muccino nel ruolo di Anna.

La carriera televisiva e cinematografica

Il suo esordio di fronte alla macchina da presa è stato nel 2012 con Benvenuti Al Nord di Luca Miniero in cui ha interpretato se stessa. Ancora, ne La Cena Di Natale (2016) di Marco Ponti l’artista ha offerto la sua voce con il brano Quando Le Canzoni Finiranno.

Oltre alla partecipazione ad importanti programmi televisivi – da Amici di Maria De Filippi come concorrente a X Factor 2021 come coach – Emma Marrone ha recitato anche per film TV, come nel terzo episodio della serie di Fabio Volo Untraditional e nel primo episodio di Come Quando Fuori Piove di Fabio Mollo.

Emma Marrone attrice

L’annuncio arriva dal profilo Instagram di Emma, dove la cantante ha pubblicato un selfie insieme al regista Stefano Chiantini, uno scatto immortalato durante una sessione di trucco. Per l’occasione la cantante ha tagliato i capelli e ha mostrato alcune istantanee dal set.

Emma Marrone interpreta Teresa ne Il Ritorno, di cui non è dato conoscere la data d’uscita nelle sale né la trama. “Primo giorno di set”, scrive la cantante sui social mentre mostra due scatti delle riprese. Nelle immagini la vediamo nei panni di Teresa con un bambino in braccio, intenta a dargli da mangiare da un barattolino di omogeneizzati.

“Primo giorno di set. Lei è Teresa, la protagonista del nuovo film di Stefano Chiantini, Il Ritorno. È per lei che ho tagliato i miei capelli, per raccontarla in tutte le sue sfaccettature scendendo nel profondo di questa nuova donna che adesso fa parte di me. In bocca al lupo a tutti per questa nuova esperienza”.

La foto è stata condivisa anche dal regista Stefano Chiantini. A commentare la novità è anche l’attore Vinicio Marchioni, che tutti ricordiamo dal cast della serie TV Romanzo Criminale e per aver recitato in Alfredino – Una Storia Italiana. Di seguito il post originale che rivela la nuova veste di Emma Marrone, attrice per la quarta volta nel cinema.

