L’aggiornamento iOS 15.2 è disponibile per tutti i possessori di iPhone compatibili dal tardo pomeriggio di ieri sera. La nuova versione software porta con sé un gran numero di novità ma anche le soluzioni a problemi e vulnerabilità riscontrate fino a questo momento.

Le novità di iOS 15.2

La prima grande novità dell’ultimo aggiornamento Apple è il nuovo piano Apple Music Voice, ossia un nuovo tipo di abbonamento che ti permette di accedere a tutti i brani, le playlist e pure le stazioni di Apple Music tramite i comandi vocali di Siri. Lato privacy, è possibile ora conoscere con quale frequenza le app hanno effettuato l’accesso alla posizione, alle foto, alla fotocamera e anche al microfono, ai contatti e non solo nell’ultima settimana.

Sempre con l’aggiornamento iOS 15.2 ora disponibile è possibile gestire la propria eredità digitale e dunque nominare un erede che potrà accedere al tuo account iCloud e alle informazioni personali dopo il decesso. Lato fotocamera, ora il passaggio all’obiettivo ultra-grandangolare per realizzare foto e video macro può essere attivato nelle Impostazioni, ma solo su iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

Miglioramenti e problemi risolti

Gli sviluppatori hanno lavorato ad una serie di miglioramenti con l’introduzione di iOS 15.2. Ad esempio, la funzione Dov’è può localizzare iPhone fino a cinque ore anche se si trova in modalità di basso consumo. Ancora, nei Promemoria e Note ora è consentito eliminare o rinominare i tag.

Per quanto riguarda, infine, i problemi risolti dall’ultimo aggiornamento Apple, gli esperti hanno risolto un bug per il quale Siri poteva non rispondere quando VoiceOver era in esecuzione e iPhone era bloccato. Poi non dovrebbe capitare ancora che le foto in formato ProRAW appaiano sovraesposte o che CarPlay possa non aggiornare le informazioni di “In riproduzione” per alcune app. Un errore pure superato è quello relativo alle app di streaming che potevano non caricare i contenuti sui modelli di iPhone 13 e infine dovrebbero essere un lontano ricordo gli eventi di calendario mostrati nel giorno errato per gli utenti di Microsoft Exchange.