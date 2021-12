Prosegue con Harrow 2, a una settimana di distanza dal finale della prima stagione, la programmazione della serie poliziesca in prima tv in chiaro su TopCrime.

La programmazione di Harrow 2 avanza quindi senza soluzione di continuità rispetto alla prima stagione, che aveva debuttato lo scorso novembre per la prima volta in chiaro dopo la messa in onda in anteprima sui canali Sky.

Harrow 2 parte in chiaro martedì 14 dicembre, coi primi due episodi della stagione – intitolati rispettivamente Abo Imo Pectore e Audere Est Facere – in onda in prima serata, a partire dalle 21.10. Ecco le trame della première della seconda stagione: la storia riparte dal finale della stagione precedente, culminato in una sparatoria che aveva lasciato il pubblico nell’incertezza sulla sorte del protagonista, il patologo legale Daniel Harrow (interpretato da Ioan Gruffudd, già volto della serie britannica Liar – L’Amore Bugiardo).

Harrow si riprende da una sparatoria quasi fatale e torna immediatamente al lavoro, indagando sul tragico enigma dell’episodio psicotico di una giovane madre mentre cerca di capire chi gli ha sparato.

Due base jumpers muoiono. Harrow indaga mentre sua figlia Fern si confronta con le conseguenze del suo arresto.

Harrow 2, format originale del canale australiano ABC che ha avuto in totale stagioni, è stata trasmessa in Italia per la prima volta nell’estate 2019 su Sky Fox Crime. La terza – e finora ultima stagione – è andata in onda quest’anno, sia in Australia che in Italia. Come la prima, anche la seconda e la terza stagione di Harrow sono composte da 10 episodi, per un totale di 30, che TopCrime trasmetterà senza interruzioni con un appuntamento in prima serata ogni martedì, per due capitoli a settimana.

