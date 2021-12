Buone notizie per chi stava aspettando di poter approfittare di nuovi sconti per quanto riguarda gli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021). Già qualche settimana fa Amazon aveva proposto questi auricolari di casa Apple ad un prezzo davvero conveniente, chi però non ha avuto modo di sfruttare il momento giusto, può optare per una seconda possibilità.

Il nuovo prezzo Amazon per AirPods Pro richiama il Black Friday

Dunque, siamo tornati ai livelli del Black Friday, come vi abbiamo riportato a suo tempo. Anche quest’oggi sul famoso sito di e-commerce troviamo un prezzo di grande appeal per questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021). Non bisogna lasciarsi scappare questa nuova opportunità se si ha intenzione di fare tale acquisto, anche in previsione del Natale.

Offerta Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) Cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e...

Modalità Trasparenza per sentire il mondo intorno a te

Attualmente infatti Amazon rende ancora disponibile la consegna prima di Natale, ma se si lascia passare altro tempo difficilmente poi sarà più possibile. Vediamo a questo punto l’offerta odierna riguardante questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021). Il prezzo fissato sul famoso sito di e-commerce è di 189 euro, è stato praticamente applicato uno sconto del 32% sul prezzo consigliato in precedenza che era di 279 euro.

Arriviamo quindi ad un bel risparmio di 90 euro che non può di certo passare in secondo piano, è infatti una delle offerte più allettanti presenti sul web per questo tipo di dispositivo targato Apple. Come sempre non si pagheranno le spese di spedizione e se lo si acquista nella giornata odierna, tale prodotto arriverà nelle vostre case nella giornata di lunedì.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) notiamo la cancellazione attiva del rumore, il che vi permetterà di immergervi totalmente nell’ascolto della musica, senza avvertire rumori esterni. Altro aspetto interessante è che non manca la modalità trasparenza, nel caso in cui sia necessario mantenere attiva l’attenzione su ciò che c’è intorno. Spazio anche all’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale e l’EQ adattiva che calibra la musica a seconda della forma del vostro orecchio. Un prodotto di estrema qualità ad un prezzo davvero conveniente.