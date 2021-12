Fammi Respirare di Samia è uno dei brani in lizza per il Festival di Sanremo 2022. La cantante è infatti tra i finalisti di Sanremo Giovani, che si esibiranno in diretta su Rai 1 il 15 dicembre per aggiudicarsi i due posti disponibili nella gara dei Campioni.

“Respira, respira, respira”, scrive Samia su Instagram. “È quello che mi ripeto sempre ‘Dovrei saperlo ormai, c’ho scritto una canzone’ mi dico. Eppure, oh, non mi entra in testa ma, nonostante questo, se penso che fra 5 giorni sarò sul palco di Sanremo Giovani, non riesco proprio a smettere di sorridere”, le sue parole nel pensare quale grande opportunità le ha posto dinanzi la vita.

Fammi Respirare di Samia è stato composto testo e musica da Samia Pozzobon e Francesco Cataldo mentre l’arrangiamento e la produzione sono a cura di Francesco Cataldo.

Cantautrice di origini yemenite e somale, ma romana d’adozione, Samia grida la necessità di dichiarare i propri sentimenti. Con Fammi Respirare consente al pubblico di Rai1 di immergersi per la prima volta nel suo mondo fatto di contrasti.

Fammi Respirare è la sua richiesta di respiro alla vita, nonostante le oppressioni e i limiti che spesso ci imponiamo noi stessi. Un singolo dalle sonorità black, un soul contemporaneo impreziosito dall’arrangiamento che ne esalta ogni singola parola.

Il brano è disponibile dal 3 dicembre in radio e negli store digitali.

Testo di Fammi Respirare di Samia

Testo e musiche: Samia Pozzobon, Francesco Cataldo

Produzione e arrangiamenti: Francesco Cataldo

Sento forte dentro al petto quando poi ti penso

Sei la cosa più forte dentro il mio tormento

Ti ripenso tra la gente quando non si arrende

Ti ripenso tra la gente quando poi si arrende

Sei la cosa più bella di tutto il mondo

Sei la cosa più strana di tutto il mondo

Quando ti vedo crolla tutto il mondo

E poi dici che tu sei sempre vero



Se vuoi dico davvero che non so più in cosa credo

Che forse è vero che non ti piaccio più

Se poi mi dici sul serio che non sembra vero il vero

Ti tеngo a stento, non mi piace più



Se provi a darmi un rеspiro, respiro

Ti prego dammi un sospiro, poi vivo

Sei mi vuoi respirare, riesco poi a restare

Se provi a darmi un respiro, respiro

Ti prego dammi un sospiro, poi vivo

Se mi vuoi respirare, riesco poi a restare