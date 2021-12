WhatsApp è diventata un’app sempre più interessante grazie a novità di rilievo che possono permettere di migliorare notevolmente la comunicazione con altri utenti. Con l’introduzione dei messaggi audio WhatsApp, tale app ha acquisito ancora più importanza, perché ha permesso di velocizzare lo scambio di messaggi con i propri contatti presenti in rubrica.

Come potremo trasformare audio WhatsApp in testo

Altre novità all’orizzonte, dopo aver portato alla vostra attenzione alcune linee guida interessanti con ulteriori aggiornamenti in arrivo. Inviare un messaggio vocale dimezza di molto i tempi di comunicazione, ma soprattutto permette di fare altro mentre lo si invia. Inizialmente bisognava tenere premuto l’apposito tasto per far sì che il messaggio vocale fosse registrato, ora con un semplice slide si può registrare togliendo il dito e quindi poter avere in questo modo le mani completamente libere.

I messaggi vocali di WhatsApp in questo modo vengono inviati anche quando si guida, senza pericoli di distrazione, insomma un bel vantaggio relativo all’ambito di comunicazione su tale applicazione di messaggistica. Chi però vuole trascrivere i messaggi vocali su WhatsApp come può fare? Non è stata ancora introdotta una funzionalità di questo tipo sulla famosa app di messaggistica, ma esiste un trucchetto molto semplice che potrà permettervi di attuare la trascrizione degli audio.

Per qualcuno può essere insomma utile ritrovarsi con un audio WhatsApp vocale trascritto, ad esempio quando non si ha modo di ascoltarlo, ma si può leggere e come fare in questo caso? Tutto ciò è possibile grazie a Transcriber, un’app di terze parti che può essere scaricata sui dispositivi Android ed iOS. Una volta scaricata quest’applicazione, bisogna semplicemente andare sul tasto “condividi” in calce ad un messaggio vocale ricevuto e selezionare per l’appunto Transcriber tramite l’apposita icona.

Fatto ciò, ecco che in poco tempo avremo la trasposizione scritta di quello che ci hanno inviato a voce. Si tratta di un semplice escamotage che può essere alquanto utile, difficile che su WhatsApp venga introdotta in maniera diretta questo tipo di funzionalità. A breve però potrebbe arrivare un’altra novità per i messaggi audio WhatsApp, ossia la possibilità di metterli in pausa e riprenderli in un secondo momento.