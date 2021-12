Parlo Di Te di Martina Beltrami a Sanremo Giovani è ufficialmente tra le canzoni candidate per un posto all’Ariston. La cantante è pronta a disputare la finale che si terrà il 15 dicembre in diretta sul primo canale Rai dal Casinò, in attesa di scoprire se sarà il suo uno dei due posti per i Giovani tra i Campioni.

Parlo Di Te di Martina Beltrami è intanto tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani 2021 ma non è la prima volta che assistiamo a performance della cantante in TV. Martina è infatti nota per aver partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi qualche anno fa.



Classe 2000, è cresciuta a Rivoli (TO). Nel 2020 ha partecipato alla 19esima edizione del talent show Amici riuscendo ad arrivare fino alla fase serale del programma, salvo poi lasciarlo in seguito ad eliminazione.

Il suo primo singolo si intitola Luci Accese, datato giugno 2020, ed è entrato nelle playlist New Music Friday e Viral 50 Italia di Spotify ed esordito alla posizione numero uno di iTunes.

Martina Beltrami è, inoltre, uno dei volti italiani della campagna globale di Spotify Unlike Any Other, ideata per gli artisti appartenenti alla comunità LGBTQ+.



Successivamente Martina Beltrami rilascia i brani Ti Vengo A Cercare e Per Dirti Che (Mi Spiace). Attualmente sta lavorando al suo primo album di inediti che spera di lanciare attraverso la partecipazione al Festival della Canzone Italiana.

Testo Parlo Di Te Martina Beltrami

Parlami di ciò che temi

ti parlerò di ciò che temo io

dimmi perché piangi e tremi

e ti dirò se vale la pena

che poi pianga anch’io

ci sono cose che non vedi

e che vedo

ci siamo dentro fino all’orlo

e forse tu un pò di più

ho fatto un sogno ed eri pazza di me davvero

e avevo tutto quello che volevo

e non te

E ti ho lasciato scritto sopra un foglio

che ora è più chiaro che, più chiaro che

adesso son la sola che ci tiene ancora ma

non starò ad ascoltare le volte in cui

Parlo di te, parlo di te,

parlo di te, parlo di te, parlo di te

Parlami di ciò che temi

ti parlerò di ciò che temo perché ne fai parte

se siamo rimasti illesi

se ho fatto come se fosse niente

per non guardare

navigare nelle cose che non vedo

ci siamo dentro fino all’orlo

e forse tu un pò di più

ho fatto un sogno e non ti riconoscevo

e giuro che sembrava vero

ed è vero

E ti ho lasciato scritto sopra un foglio

che ora è più chiaro che, più chiaro che

adesso son la sola che ci tiene ancora ma

non starò ad ascoltare le volte in cui

Parlo di te, parlo di te,

parlo di te, parlo di te, parlo di te

E adesso è più chiaro che

più chiaro che

siamo soltanto di passaggio

e sembra strano che

strano che

dopo quel che poco che è rimasto

io