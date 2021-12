Continua Succession 3 su Sky Atlantic, l’acclamata serie HBO in onda ogni lunedì sera con la terza stagione quasi in contemporanea con gli Stati Uniti – nella notte è stato infatti trasmesso il finale. Ecco le anticipazioni di quello che vedremo.

Si parte con l‘episodio 3×05 dal titolo I bidelli in pensione dell’Idaho, di cui vi riportiamo la sinossi:

Kendall e il team Waystar si ritrovano a lavorare insieme all’assemblea annuale degli azionisti, dove la salute di Logan cambia.

A seguire l’episodio 3×06 intitolato Quel che ci vuole:

Logan e la squadra si dirigono in Virginia per una conferenza politica conservatrice, dove Roman scopre notizie sorprendenti su sua madre.

Succession 3 su Sky Atlantic torna in onda con l’ultimo appuntamento il 20 dicembre, quando saranno trasmessi ben tre episodi. Nel 3×07, alla sontuosa festa di compleanno di Kendall, Shiv e Roman cercano di organizzare un incontro con Lukas Matsson, un magnate della tecnologia che ha recentemente snobbato Logan. Nel 3×08, dopo una tesa riunione del consiglio per discutere dell’acquisizione del GoJo di Matsson, Roman condivide i suoi sospetti sul nuovo fidanzato della madre con Shiv. Mentre un matrimonio di famiglia di lusso inizia in Italia, Gerri traccia una linea nella sabbia con Roman, il team di Waystar diventa sempre più preoccupato per i tweet canaglia di Matsson, e Shiv e Caroline hanno un faccia a faccia. Nel finale di stagione, l’episodio 3×09, la visione di Matsson per il business porta Shiv e Roman a gestire le ricadute, mentre Logan valuta le sue opzioni.

Nel cast della serie: Brian Cox nei panni del capo famiglia Logan Roy, Jeremy Strong che interpreta il primogenito di Logan, Kendall Roy, Sarah Snook è Shiv Roy, Kieran Culkin nei panni di Roman Roy. Alan Ruck è Connor Roy, Nicholas Braun nei panni di Greg Hirsch, Matthew Macfadyen è Tom Wambsgans, il fidanzato di Shiv, Peter Friedman interpreta Frank Vernon. E ancora J. Smith Cameron, Dagmara Dominczyk, Justine Lupe, David Rasche, Fisher Stevens, Hiam Abbass, Arian Moayed, Harriet Walter e James Cromwell.

New entry in questi nuovi episodi – girati anche in Italia – tra cui: Alexander Skarsgård, Sanaa Lathan, Linda Emond, Jihae, Adrien Brody e Hope Davis.

Succession 3 su Sky Atlantic va in onda alle 21:15 in prima visione, ed è disponibile anche on demand e in streaming su NOW.