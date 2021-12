Si registrano problemi Intesa Sanpaolo subito dopo aver effettuato il login oggi 13 dicembre. Segnalazioni arrivate attorno alle 11 e che, in questi minuti, ho avuto modo di analizzare più da vicino con un test sul campo. La situazione appare meno complessa rispetto a quanto abbiamo riportato alcune settimane fa, quando ci siamo concentrati su un altro relativo alla nota banca. Questo lunedì, più nello specifico, la questione pare si stia focalizzando soprattutto sull’applicazione ufficiale utilizzata dai clienti.

Indicazioni sui problemi Intesa Sanpaolo del 13 dicembre

Come si verificano i problemi Intesa Sanpaolo? Stando alla prova effettuata poco fa, appare un messaggio di errore subito dopo aver effettuato il login. Disservizio limitato, in quanto con alcuni rallentamenti si riesce quantomeno ad accedere alla propria area personale. Tuttavia, il suddetto messaggio non consente di fare molto altro, se non osservare i movimenti in entrata. In particolare, non dovrebbe essere momentaneamente possibile portare a termine bonifici. Su questo, però, ne sapremo di più nei prossimi minuti.

Dunque, non un disservizio totale, come si può notare anche attraverso la specifica pagina web dedicato a questo brand da Down Detector. Come sempre avviene in questi casi, solo con il trascorrere dei minuti avremo una percezione più chiara sulla natura dei problemi Intesa Sanpaolo. Di sicuro, una situazione da monitorare con grande attenzione, sperando che il tutto possa essere gestito nel migliore dei modi dai tecnici.