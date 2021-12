Ci si avvicina a grandi passi verso il Samsung Galaxy S22. In questa giornata di lunedì 13 dicembre ci troviamo a commentare quella che dovrebbe essere la prima foto dal vivo del nuovo top di gamma. L’immagine è presente al termine dell’articolo e, sebbene non molto dettagliata, ci fornisce degli spunti interessati.

Lo scatto è stato condiviso in prima battuta su Weibo. Si tratta di una fotografia che immortala il modello Samsung Galaxy S22 standard. Lo si comprende per i numerosi punti in comune con l’attuale Galaxy S21 (unica sostanziale differenza il retro lucido anziché opaco) ma anche il comparto a tripla fotocamera che dovrebbe trovare posto sul modello base dell’ammiraglia (sul modello Ultra, al contrario, dovrebbero trovare posto 5 sensori). Peccato non ci sia a disposizione anche uno scatto del fronte del device ma magari quest’ultimo non tarderà ad arrivare anche nel corrente mese di dicembre.

Oltre alla bella novità dello scatto del Samsung Galaxy S22, sempre in queste ore è giunta conferma della certificazione da parte della FCC di un nuovo dispositivo siglato come SM-S908U. Si dovrebbe trattare del Galaxy S22 Ultra (possibilmente chiamato anche S22 Note, come già raccontato). Insieme a questo passaggio sarebbe stata documentata anche la presenza di un accessorio speciale, ossia S Pen EJ-PS908. Questa troverebbe posto in un alloggiamento specifico del telefono, esattamente come in passato per la compianta serie Note.

Ci sono grosse possibilità che il Samsung Galaxy S22 sia presentato nei primi giorni di febbraio e che poi venga commercializzato velocemente nel corso del secondo mese dell’anno. Si attende conferma della data di presentazione della nuova serie che dovrà vedersela con la solita concorrenza Apple degli iPhone 13 ma soprattutto con quella dei top di gamma Xiaomi sempre più attesi dagli utenti Android. Per questo motivo, la prossima partita hi-tech è a dir poco fondamentale.