Vengono segnalate non poche anomalie, in queste ore, a detta di coloro secondo cui non funziona il sito per scaricare il green pass oggi 13 dicembre. Dunque, non dovrebbe trattarsi di un malfunzionamento riguardante l’app VerificaC19, al contrario di quanto vi abbiamo riportato non molto tempo fa, in merito ad un aggiornamento e alla relativa manutenzione da parte dei tecnici. Cerchiamo di esaminare più da vicino quanto abbiamo raccolto questo lunedì attraverso i riscontri degli utenti.

Anomalie varie e non funziona il sito per scaricare il green pass il 13 dicembre

Come stanno le cose? Provando ad effettuare la normale procedura prevista in questi casi, effettivamente ci si accorge che non funziona il sito per scaricare il green pass il 13 dicembre. Un messaggio di errore nel momento in cui si prova ad ultimare l’operazione, a testimonianza del fatto che un’anomalia sia effettivamente in corso. Difficile dire se il sistema sia andato in difficoltà per un numero di accessi elevato, visto che in tanti stanno procedendo solo in questi giorni con la prima dose, oppure se il malfunzionamento sia figlio di qualche altro problema.

Il problema con il sito necessario per scaricare il green pass si presenta nel momento in cui prova a portare a termine il download del proprio QR Code, o se in alternativa si prova a recuperare il proprio Authcode. In questo modo, a quanto pare, ci si imbatte in un messaggio di errore. Nelle prossime ore capiremo quanto sia esteso il problema, ma soprattutto se i tecnici saranno in grado o meno di risolvere tutto a stretto giro, considerando quanto raccolto negli ultimi minuti.

Attendiamo dunque aggiornamenti sul sito necessario per scaricare il green pass che non funziona oggi 13 dicembre. Nel frattempo, se avete voglia, commentate a fine articolo riportandoci la vostra esperienza diretta.