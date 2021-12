Va in onda stasera la quarta puntata di Blanca su Rai1, in cui scopriremo finalmente chi sta spiando la protagonista? L’esuberante stagista non vedente, interpretata da Maria Chiara Giannetta, continuerà ad essere divisa tra l’ispettore Liguori, sempre indifferente nei suoi confronti e impossibile da decifrare le sue intenzione, e il cuoco Nanni, al contrario, gentile e premuroso con lei.

Blanca, intanto, si prenderà cura del cane Linneo, che nella scorsa puntata è stato ferito gravemente nel corso di una sparatoria. Il “caso” ha fatto molto rumore sui social, in particolare Twitter, dove gli utenti si sono rivoltati contro la produzione, temendo la morte del fedele compagno di Blanca Ferrando. Per fortuna tutto si è risolto nei migliori dei modi.

Andiamo alle anticipazioni di stasera, lunedì 13 dicembre.

Si intitola Blu Profondo la puntata di stasera, di cui vi riportiamo la sinossi:

I nostri indagano su un traffico di reperti nazisti che farebbe capo a Lorenzo, ex spacciatore che ora gestisce il diving center della famiglia della sua fidanzata. Ma un uomo può davvero cambiare vita? Questa domanda se la pone anche Blanca, cercando di capire cosa prova per Liguori, sempre più sfuggente, e per Nanni. Nel frattempo, a sua insaputa, qualcuno continua a spiarla nella sua stessa casa.

Nel cast e personaggi di Blanca troviamo Maria Chiara Giannetta nei panni della protagonista, Blanca Ferrando; Giuseppe Zeno è l’ispettore Michele Liguori; Pierpaolo Spollon è Nanni, giovane chef di specialità genovesi che instaura un’amicizia con Blanca; Enzo Paci è il Commissario Mauro Bacigalupo; Gualtiero Burzi è l’agente Nello Carità, spalla di Liguori e Bacigalupo; Antonio Zavatteri è il magistrato Alberto Repetto, zio di Blanca; Ugo Dighero è Leone Ferrando, padre di Blanca; Sandra Ceccarelli è l’avvocato Livia Timperi, madre dell’ispettore Liguori.

L’appuntamento con Blanca è per stasera alle 21:25 su Rai1.

