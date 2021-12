Mr. Big è tornato in scena, ma in una circostanza del tutto particolare dopo le polemiche suscitate dal primo episodio del revival di Sex and The City, la nuova serie And Just Like That arrivata su HBO Max e Sky il 9 dicembre.

Attenzione spoiler!

Come noto Mr. Big è stato un grande protagonista della première: chi ha visto i primi due episodi sa che And Just Like That mette in scena la morte di John James Preston al termine di una sessione di spinning con la sua istruttrice Peloton, “Allegra”, interpretata dalla vera fitness coach Jess King. Stroncato da un infarto, Big lascia Carrie vedova e incredula di aver perso l’amore della sua vita. La trama shock ha scontentato praticamente tutti, al punto da condizionare ampiamente le opinioni sulla nuova serie, ma anche da scatenare ripercussioni in Borsa sul marchio di attrezzature da ginnastica Peloton.

Ora Mr. Big torna in scena, ma solo per uno spot “riparatore“. L’attore Chris Noth appare accanto a Jess King in una pubblicità di Peloton (evidentemente già in programma prima del debutto di And Just Like That, visto il tempismo dell’uscita), apparso online nel weekend successivo alla première di stagione in cui il suo personaggio viene stroncato da un attacco cardiaco dopo la sua millesima corsa sulle note cyclette. Nello spot Noth e King appaiono intenti a flirtare su un divano davanti ad un camino, mentre la voce fuori campo di Ryan Reynolds, che aveva già partecipato a precedenti campagne del marchio, chiude la sequenza assicurando che (Big) “è vivo“. Secondo The Hollywood Report, la società di marketing Maximum Effort di proprietà dello stesso Reynolds ha partecipato alla produzione dello spot.

Mr. Big appare nella clip inneggiando “a nuovi inizi” insieme a King, la quale ironizza sulla morte del personaggio sottolineando di trovare Noth in forma e “di bell’aspetto“. L’attore replica con un ammiccamento ironico alle corse di Peloton: “Mi sento benissimo. Facciamo un altro giro? La vita è troppo breve per non farlo“. Reynolds interviene quindi fuoricampo parlando della salute del cuore e di come il caso Peloton in And just Like That debba essere letto in chiave diversa: “E proprio così, al mondo è stato ricordato che il ciclismo regolare stimola e migliora il cuore, i polmoni e la circolazione, riducendo il rischio di malattie cardiovascolari. La bicicletta rafforza i muscoli del cuore, riduce il battito a riposo e riduce i livelli di grasso nel sangue“. Una trovata che forse basterà a limitare le perdite del titolo e il danno d’immagine per Peloton, ma di sicuro non consola gli spettatori di And Just Like That.

