Si ritorna a parlare di cambio offerta Iliad per un motivo ben preciso: alcuni clienti che vorrebbero passare all’ultimo piano dell’operatore mobile Flash 150 GB non riescono a farlo. Non si tratta di problemi tecnici o difficoltà nell’elaborare richieste. Piuttosto è il vettore a monde ad aver deciso di precludere una specifica possibilità ad un gruppo di suoi utenti.

La lunga sotria del cambio offerta Iliad

Fino allo scorso settembre, l’operatore Iliad non consentiva di effettuare il cambio offerta dai primissimi piani lanciati in Italia ai successivi con un numero maggiore di giga a disposizione. L’unico metodo per approfittare delle nuove soluzioni era quello di attivare delle nuove SIM. Per fortuna, proprio a fine estate, c’è stato un cambio di rotta dopo l’introduzione della Giga 120 con il supporto del 5G. Da quel momento in poi, chi ha voluto, è potuto passare proprio ad un’offerta più recente, con più bundle dati e a velocità maggiore.

Cosa succede ora? Recentemente è stata introdotta anche la Flash Giga 150 GB con pacchetto dati ancora maggiorati e sempre in 5G e purtroppo la storia si ripete. Come confermato anche nel tweet presente a fine articolo, chi ha già aderito alla Giga 120 non potrà fare il salto qualitativo verso la soluzione nuova di zecca. Peccato per chi, magari anche per motivi lavorativi, aveva davvero bisogno di un pacchetto dati ancora più cporposo.

Cosa fare allora?

La soluzione di oggi, come quella del recente passato, resta la stessa: i clienti interessati al cambio offerta Iliad alla Flash 150 dalla precedente Giga 120 non potranno far altro che accettare il mancato passaggio. Come unica soluzione proposta anche dal vettore, ci sarebbe quella di acquistare una nuova SIM in abbinamento al nuovo piano. A quest’ultima sarebbe associato naturalmente un nuovo numero, diverso da quello già in uso.