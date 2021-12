Made For Love debutta su Sky Serie con l’intera prima stagione: la commedia nera basata sull’omonimo romanzo di Alissa Nutting va in onda il 13 dicembre, con una programmazione insolita che esaurirà tutta la serie in una sola serata.

Made For Love sarà in onda, infatti, con tutti gli episodi a partire dalle 21.10 su Sky Serie: la prima ed unica stagione della serie si compone di 8 episodi, che il canale 112di Sky trasmetterà in prima e seconda serata uno di seguito all’altro, in una maratona piuttosto insolita.

La trama di Made For Love riguarda una donna in fuga da un uomo che la controlla e la opprime, al punto da implantare nel suo corpo un dispositivo di tracciamento. La storia inizia quando la protagonista Hazel (interpretata da Cristin Milioti, la Tracy McConnell di How I Met Your Mother) prende il coraggio a quattro mani e decide di fuggire da un matrimonio soffocante durato dieci anni: suo marito, Byron Gogol (Billy Magnussen) è un magnate nel campo della tecnologia e la donna scoprirà che le ha impiantato un sistema di tracciamento nel cervello che le impedisce di essere libera e rifarsi una vita altrove. Determinata a fuggire verso una meta inaspettata, Hazel mette a punto il suo piano di fuga, ma il microchip di Byron funziona perfettamente e lei finisce per essere rintracciata. Nel passato di Hazel c’è un motivo che la spinge a non arrendersi e a continuare a scappare da Byron con l’intenzione di non tornare mai più indietro, ma le azioni di suo marito si riveleranno sempre più spietate nel tentativo di riportarla a casa.

Made For Love, creata da Dean Bakopoulos, Patrick Somerville e Christina Lee insieme all’autrice dell’omonimo romanzo Alissa Nutting, ha debuttato negli Stati Uniti sulla piattaforma streaming HBO Max il 1º aprile scorso. In virtù del contratto di esclusiva he lega Sky e HBO, arriva su Sky Serie il 13 dicembre, con la programmazione di tutti gli episodi lunedì 13 dicembre. HBO non ha ancora annunciato il rinnovo eventuale per una seconda stagione.

