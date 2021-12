Milano ospiterà una reunion dei fan di Lady Gaga al Multisala Orfeo, in una serata in stile anni ’80, per godersi insieme l’attesissimo film House of Gucci, che potrebbe condurre la popstar all’Oscar come Migliore Attrice.

La reunion dei fan di Lady Gaga a Milano è stata organizzata dalla fanbase Lady Gaga Explore, che ha dato appuntamento a tutti i little monsters di Milano e dintorni sabato 18 dicembre alle ore 19.00, per partecipare insieme alla proiezione di House of Gucci al Multisala Orfeo.

La reunion dei fan di Lady Gaga a Milano, intitolata Living the House of Gucci Experience, omaggerà la diva italoamericana e il film (presentato dalla popstar in Italia proprio a Milano, con una première e una partecipazione a Che Tempo Che Fa): per l’occasione si richiede a tutti di indossare abiti e accessori in stile anni ’80, come l’ambientazione della pellicola di Ridley Scott.

Inoltre i partecipanti alla reunion dei fan di Lady Gaga che acquistano il biglietto e si prenotano per Living the House of Gucci Experience tra i primi 30 – compilando l’apposito modulo messo a punto dagli organizzatori – riceveranno il poster ufficiale del film in omaggio (1 biglietto/ 1 poster). In caso di ordine comprendente più biglietti è necessario compilare più volte il form per aggiudicarsi la locandina.

La reunion dei fan di Lady Gaga è un modo per celebrare insieme il ritorno al cinema della popstar, reduce dall’acclamata performance in A Star Is Born, il remake di Bradley Cooper che le è valso l’Oscar per la Miglior Colonna Sonora, di cui è stata autrice, produttrice e interprete. In House of Gucci (qui la nostra recensione), il suo secondo lungometraggio da protagonista, Stefani Germanotta impersona Patrizia Reggiani, la vedova dell’erede dell’omonima casa di moda Maurizio Gucci condannata come mandante del suo omicidio. La pellicola ha già incassato 41 milioni in totale dalla sua uscita negli Stati Uniti e in diversi mercati internazionali, dallo scorso novembre ad oggi. In Italia il film esce il 16 dicembre, distribuito da Eagle Pictures. Qui tutte le istruzioni per partecipare all’evento milanese coi fan di Lady Gaga.