Ha dell’incredibile il fatto che qualcuno stia credendo alla pagina Facebook satirica chiamata “Non cielo dicono”, in riferimento ad una foto che sembra ritrarre Shakira e Bill Gates. La cantante, in età già matura, abbraccia un ragazzino felice ed una semplice descrizione testuale pare essere sufficiente a creare la fake news nelle menti degli utenti più superficiali. Ora, il nome stesso della suddetta pagina ci dice tanto, visto che è solita trollare coloro che tendono a credere qualsiasi storia circoli sui social, ma qui si va oltre.

Focus sulla fake news della foto con Shakira e Bill Gates nel 1995

Già, perché la bufala su Shakira e Bill Gates non è una comune fake news. Si tratta più nel dettaglio di privacy, in quanto sarebbe sufficiente analizzare l’età di questi due personaggi noti al grande pubblico per farsi un’idea più precisa. La cantante è nata nel 1977, mentre il buon Bill ha visto la luce nel 1955. Ben 22 anni di differenza, con un dettaglio che rende impossibile l’abbraccio tra i due nel 1995. Al contrario di quello che ci dice il meme attualmente disponibile sui social.

Si tratta di un’analisi che la dice lunga sulla facilità con la quale una bufala possa prendere piede in rete. Anche perché, con la pandemia Covid ancora in corso, in tanti sono soliti scagliarsi contro lo stesso Bill Gates, in quanto quest’ultimo è diventato simbolo dei poteri forti combattuto soprattutto dai complottisti. Ne abbiamo parlato anche nel 2020 con un altro articolo in merito. Chi ha creduto per un solo istante che potesse essere lui il ragazzino abbracciato a Shakira nel 1995, infatti, dovrebbe iniziare a porsi delle domande sulle proprie capacità di giudizio.

Dunque, non esiste alcuna foto che ritrae Shakira e Bill Gates nel 1995. Se non altro, perché la cantante è di gran lunga più giovane rispetto al numero uno di Microsoft.