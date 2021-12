L’episodio finale de L’Ispettore Barnaby 22 chiude la programmazione della stagione più recente dello storico telefilm inglese anche in Italia: il 13 dicembre va in onda il sesto ed ultimo film, in prima serata dalle 21.10.

Il finale de L’Ispettore Barnaby 22 si intitola Le streghe di Angel’s Rise ed è l’ultimo episodio finora trasmesso da ITV anche nel Regno Unito, dove è in onda dal lontano 1997: la programmazione italiana raggiunge così quella inglese, completando la stagione 22 partita lo scorso novembre sul canale 38 del digitale terrestre.

L’appuntamento col finale de L’Ispettore Barnaby 22, con la messa in onda del sesto ed ultimo episodio in prima visione assoluta per l’Italia, vede John Barnaby affrontare un omicidio che sembra maturato nell’ambito di una setta. Ecco la trama dell’ultimo caso della stagione.

Quando un corpo viene trovato circondato da simboli rituali alla vigilia di un Psychic Fayre, Barnaby deve entrare nel mondo spirituale di medium, sensitivi e seguaci dell’occulto per trovare l’assassino.

Dopo il finale de L’Ispettore Barnaby 22, il lunedì successivo, Giallo proporrà uno speciale a tema festivo de I Misteri di Murdoch: si tratta dell’episodio della nona stagione, inedito in Italia, dal titolo Un Felice Natale in Stile Murdoch.

Il finale de L’Ispettore Barnaby segna per ora la fine della serie: a causa dei problemi di programmazione delle stagioni 21 e 22, che hanno subito diversi ritardi a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Coronavirus, non ci sono informazioni ufficiali sul rinnovo per la stagione 23, almeno per il momento.

Continua a leggere su optimagazine.com