Ci sono nuovi dettagli sul conto del Huawei Watch D, il prossimo smartwatch del produttore cinese, che sappiamo sarà in grado di misurare la pressione arteriosa del sangue. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, il dispositivo verrà presentato il 23 dicembre, con un design abbastanza squadrato ed una piccola curvatura ai bordi del display. Saranno inclusi due tasti sul versante destro, per poter gestire al meglio le funzioni ‘salute’ e ‘casa’. Il Huawei Watch D sarà un compagna fedelissimo per la vostra salute, in quanto in grado di eseguire la misurazione della pressione sanguigna e l’ECG.

Lo smartwatch, difatti, pare essere provvisto di una sacca pressurizzata capace di simulare il procedimento di rilevazione della pressione sanguigna attraverso il rigonfiamento, proprio come accade a bordo dei più classici misuratori di pressione. La funzione ha da poco ottenuto una certificazione presso la National Medical Product Administration of China, a dimostrazione del fatto che i risultati ottenuti mediante il Huawei Watch D saranno attendibili (tenendo presente che si tratta comunque di uno smartwatch). He Gang, presidente della divisione mobile di Huawei, aveva fatto sapere, non troppo tempo fa, che l’OEM stesse compiendo diversi passi avanti sul fronte dello sviluppo della tecnologia di misurazione della pressione sanguigna del polso a bordo dei propri dispositivi indossabili.

Il Huawei Watch D probabilmente sarà equipaggiato da subito con HarmonyOS, con supporto all’app Huawei Health, capace di garantire all’utente funzioni come il conteggio dei passi, delle calorie bruciate, della qualità del sonno, del peso e tanto altro ancora. Non manca molto al lancio del Huawei Watch D, che promette un gran bene, soprattutto sotto questo punto di vista. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

