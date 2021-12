Grey’s Anatomy 17 si avvia verso il finale di stagione su La7 con un ritorno e un addio importanti per il pubblico storico del medical drama: gli ultimi episodi della serie, che si conclude a quota 17 capitoli a causa delle restrizioni produttive causate dalla pandemia, andranno in onda lunedì 13 e 20 dicembre in prima serata.

L’appuntamento con Grey’s Anatomy 17 del 13 dicembre si apre con un episodio speciale interamente dedicato al personaggio di Jackson Avery, col ritorno dell’ex moglie April Kepner: in preda ad una crisi esistenziale che lo porta a cambiare radicalmente i suoi progetti di vita, il rampollo della dinastia Avery decide di consultare prima suo padre e poi la sua madre di sua figlia, prima di annunciare a tutti che lascerà Seattle per andare a Boston e dedicarsi a progetti sanitari di inclusione sociale con la Fondazione Fox, diretta da sua madre Catherine.

L’episodio 14 di Grey’s Anatomy 17, che apre l’appuntamento del 13 dicembre, vede la partecipazione come guest star di Sarah Drew, che ha lasciato suo malgrado la serie alla fine della stagione 14, quando il suo personaggio è stato eliminato per “sovraffollamento”, come spiegò all’epoca la showrunner Krista Vernoff. In questa stagione è Jackson a cercare April per farle una proposta importante e scoprirà che molte cose sono cambiate nella vita dell’ex moglie: una trama che ha portato entrambi gli interpreti Jesse Williams e Sarah Drew a ipotizzare uno spin-off futuro sui loro personaggi.

L’episodio 15 di Grey’s Anatomy 17, in onda subito dopo, è invece quello del risveglio di Meredith dal lungo coma indotto dal Covid: dopo aver sentito la figlia Zola che la pregava di svegliarsi, Grey è finalmente uscita dal lungo sonno in cui era sprofondata e rimasta anche dopo essere uscita dalla terapia intensiva. Ad accoglierla ci saranno i medici del Grey Sloan, con diverse novità da comunicarle, dalla morte di Andrew DeLuca alla decisione di Jackson di lasciare Seattle.

Il finale di Grey’s Anatomy 17 (qui la nostra recensione) andrà in onda il 20 dicembre. Si tratta del 16° e del 17° capitolo di questa stagione tutta dedicata al Covid, che si chiuderà con l’inizio della campagna vaccinale e con diversi colpi di scena destinati ad avere ripercussioni su alcune delle coppie principali dello show. Ecco le trame degli ultimi episodi in onda il 20 dicembre in prima serata su La7.

Levi viene accettato nella sperimentazione del vaccino. Nel frattempo, Amelia e Owen curano un paziente in un incidente d’auto, e Hayes e Jo incontrano il tutore legale di Luna

È il giorno del matrimonio di Maggie e Winston. Meredith, dopo essere guarita dal Covid, si prepara ad un cambiamento importante, assumendo un nuovo ruolo all’interno dell’ospedale e anche Jo prende una decisione che le cambia la vita.

