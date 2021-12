Ho conosciuto CORRADO NERI a Messina in occasione di un incontro con artisti siciliani, voluto dal Sindaco Cateno De Luca in collaborazione con Radio Zenith e la Casa del Musicista. Come me quel giorno c’era anche GRAZIA DI MICHELE che, appena ha visto Corrado, è trasalita perché lo aveva conosciuto a Catania durante la manifestazione Coppa Performer Italia ed era letteralmente impazzita per le sue doti. In effetti Grazia aveva ragione, al punto che lo abbiamo fatto esibire nella serata al Teatro Vittorio Emanuele di Messina e l’ho invitato al Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Coincidenza, in quella puntata c’era anche Grazie che era venuta con LA MANDIROLA, una delle cantautrici che ha aggregato nel gruppo che ha creato con Rossana Casale e Mariella Nava.

Corrado abita ad Avola, in provincia di Siracusa. Ha studiato pianoforte classico, anche se poi ha usato l’abilità sulla tastiera per ricavarne suoni fuori dalle ferree regole della musica classica. Ha pubblicato l’album in vinile vinile “Music in a box”.

Al Barone Rosso ha iniziato facendo “Etnea”, un brano in siciliano che composto dopo tre mesi di cammino sull’Etna nel periodo del lockdown. Successivamente voluto fare un contributo a Bologna, in quanto a 21 anni aveva composto una canzone per lo Zecchino D’Oro del 2015, ispirato a Dante: “Una commedia divina”.

Poi Grazia gli ha chiesto di fare “La pizzica”, di Domenico Modugno, una vera mitragliata di parole velocissime impossibili da imitare. Interpretazione strepitosa quella di Corrado. Ha poi eseguito un suo brano inedito. “Ninna nanna ricca di fede”. È quindi tornato ad interpretare Modugno con “Vecchio frac”.

Coincidenza: La Mandirola si è laureata in Conservatorio proprio in Modugno. Inevitabile finissero a fare una canzone insieme: “Io mammeta e tu”. Esibizione nata all’improvviso che, incredibilmente, si è riempita di gag teatrali come se l’avessero fatta insieme da sempre.

Ho quindi chiesto a Corrado di fare “U pisci spada”, una struggente e tragica storia d’amore tra due animali, un vero capolavoro di Modugno.

Fantastico Corrado e bravissima La Mandirola nel duetto.

Quanti straordinari artisti abbiamo in Italia che non trovano spazio nelle radio e tantomeno in televisione!!!!!

www.redronnie.tv

Continua a leggere su optimagazine.com