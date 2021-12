Nel 2022 conosceremo anche il primo tablet di casa OnePlus, fin qui conosciuto come OnePlus Pad. Stando a quanto riportato da ‘91mobiles.com‘, il dispositivo vedrà la luce almeno in Cina ed in India (non sappiamo se arriverà mai in Europa, se è questo che vi state iniziando a chiedere con insistenza). Il OnePlus Pad, che comunque ha buone chance di arrivare anche da noi visto che il marchio è stato registrato ufficialmente anche per quanto riguarda il nostro Continente, esordirà con Android 12L, una versione del sistema operativo annunciato poche settimane fa dal colosso di Mountain View.

Non è scorretto pensare che il produttore cinese potrà voler aspettare che la release risulti stabile abbastanza per il proprio OnePlus Pad, che quindi non arriverebbe sul mercato prima della fine della primavera, o per l’inizio dell’estate al massimo (almeno per quanto riguarda il territorio internazionale, ammesso e non concesso che alla fine il produttore cinese decida di portarlo anche da noi, cosa ancora tutta da vedere come vi abbiamo sopra spiegato).

ARTICOLI CORRELATI

Se l’OEM, che sa il fatto suo, ha deciso di lanciarsi nel segmento dei tablet proprio adesso una ragione più che valida dovrà pur esserci: la categoria non vive un momento particolarmente felice (questo è un dato assodato, purtroppo), ed il OnePlus Pad sarebbe il primo prodotto del segmento tablet mai realizzato da OnePlus (è evidente, quindi, che l’azienda abbia in mente grandi progetti per il prodotto). Non riusciamo a dirvi di più, ma vi promettiamo di fornirvi altre indiscrezioni non appena disponibili (portate solo un po’ di pazienza e vi faremo sapere). Nel frattempo, se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com