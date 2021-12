WhatsApp non smette mai di aggiornarsi, questa volta le novità arrivano sul fronte della privacy, e più in particolare per tutti quegli utenti che preferiscono tenere riservate le proprie attività sulla piattaforma IM (per quanto riguarda il proprio essere onloine in uno specifico momento, oppure i dati relativi all’ultimo accesso a WhatsApp, che pure erano di dominio pubblico finora, da parte di qualsiasi persona possibile).

Come riportato da ‘wabetainfo.com‘ (che non sbaglia mai quando c’è da trattare le anticipazioni riguardanti le ultime novità introdotte sull’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, al netto della concorrenza, che si presenta comunque molto agguerrita), WhatsApp ha vietato ad ogni utente sconosciuto (parliamo di tutti quelli che non si hanno salvati in rubrica e con i quali non è mai stata avviata prima una chat) o servizio terzo di avere accesso alle informazioni relative all’ultimo accesso alle conversazioni di chat. Fino a questo momento, difatti, era consentito a chi che sia risalire ai dettagli relativi all’ultimo accesso, specie attraverso applicazioni terze presenti sul Google Play Store. In tal modo, era assai semplice tracciare gli accessi a WhatsApp di utenti che non si conoscevano personalmente, senza che questi avessero dato il loro permesso in alcun modo (cosa che, a ben pensarci, è più che corretta).

L’app di messaggistica istantanea, da adesso in poi, ha vietato tale possibilità. Non cambierà alcunché per quanto concerne l’accesso alle informazioni sul proprio essere online e sull’ultimo accesso per amici, parenti e tutti i contatti salvati (salvo diverse disposizioni modificabili dalle impostazioni sulla privacy). Le modifiche sarebbero già state introdotte su WhatsApp per Android e iOS. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

