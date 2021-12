Vengono segnalati proprio in questi minuti alcuni problemi Eolo, considerando il fatto che la rete non funziona in alcune aree del nostro Paese. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, le segnalazioni non sono così elevate da indurmi a parlare di “down”, ma è chiaro che la situazione debba essere monitorata con grande attenzione nei prossimi minuti, in modo da comprendere la reale portata del disservizio. Facciamo ordine con le prie informazioni raccolte in questi minuti.

Occhio ai problemi Eolo del 12 dicembre: non funziona in alcune province

Nel dettaglio, i problemi Eolo potrebbero riguardare determinate regioni, se non addirittura province specifiche. Un po’ come avvenuto in occasione del nostro ultimo articolo a tema. I feedback ottenuti fino a questo momento non consentono di scendere maggiormente in dettagli, ma sono utili per capire di cosa potrebbe trattarsi. Certo, quando capitano disservizi di domenica, è possibile che i tempi di ripristino siano più lunghi, in quanto abbiamo meno personale impegnato su queste vicende.

Come sempre avviene in queste circostanze, potete monitorare l’andamento dei problemi Eolo direttamente dalla specifica pagina di Down Detector, in modo da comprendere a stretto giro se si tratti di un disservizio momentaneo, o se in alternativa ci siano i presupposti per preoccuparsi. L’aspetto positivo, come accennato in precedenza, è che al momento i numeri non siano così elevati da pensare ad un malfunzionamento su scala nazionale. Vi terremo aggiornati, ma nel frattempo sentitevi liberi di commentare qui di seguito.