Non arrivano segnali particolarmente incoraggianti in queste ore sul fronte della disponibilità PS5. Soprattutto per quanto concerne la proiezione di eventuali restock entro Natale qui in Italia, visto che da un mese a questa parte gli unici segnali di vita ci arrivano solo da GameStop. Vedere per credere l’ultimo punto della situazione che ho portato alla vostra attenzione sul nostro magazine nella settimana che volge al termine. Arrivati a questo punto, in tanti si chiedono come evolveranno le cose fino al termine del 2022.

Limitatissima disponibilità PS5 fino a Natale qui in Italia

Effettivamente, il trend appare molto chiaro. Così come le indiscrezioni degli ultimi giorni. Andiamo con ordine, perché tra fine novembre ed inizio dicembre alcuni restock sono giunti solo da GameStop. Quantità limitatissime per la console Sony durante le dirette streaming lanciate dallo shop il mercoledì pomeriggio, senza dimenticare che il prodotto è stato messo in vendita solo con alcune combo. Molte delle quali, poco attraenti per buona parte dei potenziali acquirenti. Insomma, dettagli che la dicono lunga sull’attuale disponibilità PS5 qui da noi.

Nessun segnale di vita da e-commerce di un certo peso, come nel caso di Euronics, Unieuro e MediaWorld. Alcuni siti di settore, poi, rivelano di aver avuto contatti con Amazon e che al momento lo staff brancoli nel buio. Dunque, non è dato sapere se e quando ci sarà un ulteriore restock entro Natale. Risvolto, questo, che complica non poco i piani di coloro i quali speravano in un’ulteriore disponibilità PS5 nel nostro Paese, per chiudere al meglio un 2021 complicato sotto tanti punti di vista.

Vedremo se ci saranno ulteriori colpi di scena al momento non preventivabili. Come sempre, nel caso in cui dovesse esserci una disponibilità PS5 non prevista, vi faremo sapere con un ulteriore breaking news. Nel frattempo, riportateci pure la vostra esperienza con un commento a fine articolo.