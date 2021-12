Penultimo appuntamento con le squadre di NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7, in onda stasera 12 dicembre su Rai2 in prima assoluta. Ecco le anticipazioni.

Si comincia con l’episodio 12×17 di NCIS Los Angeles, intitolato Attraverso lo specchio. Ecco la sinossi:

Quando un ufficiale dell’intelligence navale viene torturato e ucciso, l’NCIS deve lavorare con Joelle, che li informa che altri agenti della CIA vengono uccisi allo stesso modo. Inoltre, Kensi riceve una cartolina minacciosa da David Kessler, il sociopatico ossessionato da lei.

Nel cast di NCIS Los Angeles 12, Chris O’Donnel nel ruolo dell’agente speciale G. Callen; LL Cool J è Samuel Sam Hanna un ex Navy Seal e partner di Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye esperta nel riconoscimento labiale; Linda Hunt è Henrietta Hetty Lange; Barrett Foa è Eric Beal; Eric Christian Olsen è Martin A. “Marty” Deeks; Renée Felice Smith interpreta Nell Jones.

A seguire, l’episodio 7×15 di NCIS New Orleans dal titolo Famiglie. Ecco la sinossi:

Mentre Pride e Rita pianificano il loro matrimonio, l’FBI arresta Connor in relazione al bombardamento incendiario del bar come mezzo per raggiungere sua madre, Sasha Broussard, e Rita potrebbe essere l’unica persona che può salvarli.

Nel cast di NCIS New Orleans 7 figurano: Scott Bakula nel ruolo di Dwayne Cassius Pride; Vanessa Ferlito è Tammy Gregorio; Necar Zadegan è Hannah Khoury; Rob Kerkovich è Sebastian Lund; Daryl “Chill” Mitchell è Patton Plame; e CCH Pounder nei panni di Loretta Wade.

NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7 tornano in onda domenica 19 dicembre con l’ultimo appuntamento stagionale. Nell’episodio 12×18, intitolato Igor vs Igor, Deeks viene rapito da un socio di Kirkin che ha bisogno del suo aiuto e l’NCIS indaga sull’uccisione di un delfino militarizzato dotato di un microchip russo. Inoltre, Beale fa a Nell un’offerta interessante e Hetty ritorna. A seguire, l’episodio 7×16 dal titolo Tutta la vita che vuoi. Alla vigilia del suo matrimonio con Rita e Connor in partenza per il programma di protezione testimoni, Pride deve rintracciare chi ha attaccato Jimmy e Connor, mentre indaga sui secondi fini di Sasha riguardo a suo figlio.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7 è per stasera alle 21:05.

