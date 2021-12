Oggi pomeriggio, domenica 12 dicembre, alle ore 18.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta scenderanno in campo Napoli ed Empoli, match valido per la 17esima giornata di Serie A. L’edizione giornaliera del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’ ha pubblicato le probabili formazioni della partita. Vediamo insieme le scelte dei due tecnici Luciano Spalletti e Aurelio Andreazzoli. Nelle ultime tre giornate di campionato gli azzurri sono reduci da una vittoria, un pareggio e una sconfitta (in ordine contro Lazio, Sassuolo e Atalanta), mentre i toscani provengono da due vittorie e un pareggio (contro Fiorentina, Torino e Udinese). Attualmente la squadra partenopea occupa la terza posizione in classifica a quota 36 punti, mentre gli empolesi sono 11esimi con 23 punti.

Rispetto alla vittoria ottenuta giovedì scorso in Europa League contro il Leicester City, che è valsa la qualificazione agli ottavi di finale, il Napoli quest’oggi scenderà in campo con alcune novità. Innanzitutto, tra i pali ritorna David Ospina al posto di Meret. La difesa è confermata a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. In mediana ci sarà la coppia composta da Demme e Zielinski, mentre sulla trequarti il tridente sarà composto da Ounas sulla sinistra, Elmas al centro e uno tra Politano e Lozano sulla destra (con l’ex Inter in vantaggio). Ballottaggio anche per un posto da centravanti, conteso da Mertens (che ha ritrovato la forma e soprattutto i gol) e Petagna (reduce da un’ottima gara contro gli inglesi in Europa), ma il belga risulta leggermente in vantaggio.

Il calcio d’inizio di Napoli-Empoli ricordiamo essere oggi alle ore 18.00 al Maradona. La sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Di seguito le probabili formazioni:

Napoli (4-2-3-1) con Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Ounas, Elmas, Lozano; Mertens. All.: Domenichini (Spalletti squalificato). A disposizione: Meret, Idasiak, Malcuit, Manolas, Anguissa, Politano, Petagna, Insigne.

Empoli (4-3-1-2) con Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Henderson; Pinamonti, Di Francesco. All.: Andreazzoli. A disposizione: Ujkani, Viti, Tonelli, Ismajili, Fiamozzi, Marchizza, Stulac, Haas, Bajrami, Cutrone, La Mantia, Mancuso.

