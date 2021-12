Il caso Peloton in Sex and The City è balzato agli onori delle cronache oltreoceano nel bel mezzo delle polemiche attirate dalla première del revival della serie: il noto marchio di attrezzature per esercizi fisici ha avuto un ruolo da protagonista nel primo episodio di And Just Like That, ma in una circostanza talmente infelice che potrebbe – il condizionale è d’obbligo – aver influenzato il mercato azionario in modo negativo, fino a spingere l’azienda ad emettere un comunicato a propria tutela.

Attenzione spoiler!

Il marchio Peloton in Sex and The City appare nel primo episodio di And Just Like con una cyclette usata dal personaggio di Mr. Big, il marito di Carrie, che manifesta un enorme entusiasmo per essere arrivato alla sua millesima corsa di Peloton. Un’abitudine evidentemente consolidata per Preston e apparentemente innocua. La sua istruttrice è Allegra, interpretata da Jessica King, che nella vita è una nota ed esperta istruttrice di fitness presso Peloton, nonché influencer sui social media e life coach. Una sera in cui Carrie decide di partecipare a un’esibizione di pianoforte della figlia di Charlotte, la talentuosa Lily, Big resta a casa per completare la sua corsa e in un crescendo che alterna la Sonata al chiaro di luna di Beethoven magistralmente eseguita di Lily e la lezione di spinning di Big, si consuma la tragedia: mentre si appresta a fare la doccia, dopo aver scritto a Carrie che sarebbero partiti di lì a poco per gli Hamptons, Big ha un attacco di cuore e crolla sul pavimento. Carrie lo troverà ancora cosciente poco dopo, ma non potrà fare nulla per salvarlo e lo vedrà spirare tra le sue braccia, mentre le sue adorate Manolo blue satin (quelle usate il giorno del loro matrimonio) finiscono simbolicamente rovinate sotto l’acqua corrente.

L’inserimento del marchio Peloton in Sex and The City per l’apertura del revival in una scena così drammatica che stravolge il mondo della protagonista e l’intero format, ha innescato una serie di reazioni. Come fa notare Il Sole 24 Ore, l’evento potrebbe aver avuto effetto immediato sul rendimento in Borsa del titolo Peloton, con una flessione importante sul Nasdaq di circa il 5%, ovvero nella giornata del 10 dicembre il titolo “ha toccato il minimo delle ultime 52 settimane a 38,20 dollari” per azione. Un dato negativo che inevitabilmente è stato ricollegato alla morte di Big per un attacco cardiaco alla fine della sua lezione di spinning su una bicicletta Peloton. Ci si aggiunga che nel secondo episodio di And Just Like, parlando della tragedia, il personaggio di Steve accenna al fatto che l’allenamento dai ritmi serrati del corso di Peloton era troppo rischioso per un cardiopatico e potrebbe aver contribuito all’infarto, visti i noti problemi cardiaci di Big, mentre la moglie Miranda si afferma a precisare che il cardiologo dell’uomo aveva dato il benestare a questo tipo di attività sportiva nonostante le sue condizioni. Secondo Il Sole, le ripercussioni della première della nuova serie si aggiungono ad un rendimento già negativo di Peloton nelle settimane precedenti, causato dalle riaperture post-lockdown che hanno inevitabilmente fatto calare le vendite di attrezzi ginnici per la casa.

L’uso del marchio Peloton in Sex and The City e circostanze dell’episodio hanno spinto la società a replicare con un comunicato. L’azienda si è mossa per far sapere che, sebbene fosse al corrente della presenza di una sua bici nell’episodio, non era stata avvisata del fatto che sarebbe stata usata in quel preciso contesto. La cardiologa della società Suzanne Steinbaum ci ha tenuto a precisare che a uccidere il personaggio è stato “il suo stile di vita stravagante“ (d’altronde ha già avuto un attacco di cuore nella stagione 6 della serie originale e la passione di Preston per i sigari non passa certo inosservata anche nel revival) e “non la bici, che invece avrebbe potuto aiutarlo a prevenire l’attacco cardiaco“. In una dichiarazione a E! News, la dottoressa arriva perfino a ipotizzare che l’allenamento possa aver ritardato l’attacco di cuore, non certo che l’abbia provocato.

Sono sicuro che i fan del SATC , come me, sono rattristati dalla notizia che Mr. Big è morto per un attacco di cuore. Mr. Big ha vissuto quello che molti chiamerebbero uno stile di vita stravagante, inclusi cocktail, sigari e grandi bistecche, ed è stato seriamente a rischio poiché ha avuto un precedente evento cardiaco nella stagione 6. Queste scelte di vita e forse anche la sua storia familiare, che spesso è un fattore significativo, sono state la probabile causa della sua morte. Andare in sella alla sua Peloton Bike potrebbe anche aver contribuito a ritardare il suo attacco cardiaco.

Il caso Peloton in Sex and The City è particolarmente interessante perché dimostra in modo plastico quanto sia inscindibile il rapporto tra comunicazione, media e finanza, se una semplice scena di una serie tv riesce ad avere effetti (più o meno dimostrabili, certo) sul mercato azionario e se un evento simile spinge un’azienda a correre ai ripari per un potenziale danno d’immagine, che diventa immediatamente e irreversibilmente economico. D’altronde lo spiegava bene la serie Diavoli nella sua prima stagione, così come l’ha accennato La Casa di Carta nel suo finale: il mercato azionario è innanzitutto specchio del valore basato delle informazioni, buone o cattive, e sull’immagine delle società, i cui titoli si vendono e si comprano a prezzi che sono spesso frutto di misurazioni non sempre razionali e molto spesso emotive basate su percezione e reputazione.

Continua a leggere su optimagazine.com