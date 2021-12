Stiamo andando velocemente verso alcune scadenze importanti in Italia, soprattutto per quanto riguarda la questione del bonus vacanze. In tanti, infatti, si chiedono ancora quali siano gli hotel che accettano questa forma di agevolazione per il nostro soggiorno e, con l’avvicinarsi del periodo natalizio, per forza di cose determinati quesiti diventano più frequenti. Abbiamo dunque degli aspetti da chiarire rispetto a quanto riportato non molto tempo fa sul nostro magazine, anche per quanto riguarda la nota scadenza del 31 dicembre per chi lo ha ottenuto.

Quali sono gli hotel che accettano il bonus vacanze e cosa sappiamo sulla scadenza

Qualora abbiate ottenuto il bonus vacanze 2021, dunque, ci sono due cose che dovete sapere assolutamente. La prima, come accennato, riguarda gli hotel che accettano questa misura. In rete, effettivamente, esistono alcune pagine che aiutano ad elencare le strutture certificate che hanno dato il proprio assenso sotto questo punto di vista. Determinate liste, poi, consentono di suddividerle per regioni. Consultatele e provate ad individuare quella che risponde meglio alle vostre esigenze.

Un altro elemento molto importante che dobbiamo prendere in considerazione, poi, riguarda il famoso termine del 31 dicembre 2021. Si tratta di una scadenza reale per il bonus vacanze, ma è fondamentale precisare un concetto, in quanto quello è il giorno entro il quale dovrete effettuare quantomeno la prenotazione. Qualora foste in grado di soddisfare questo requisito infatti, potrete sfruttare il bonus vacanze anche nel corso del 2022. Dettaglio non di poco per tutti coloro che non vogliono sprecare questo vantaggio.

Dunque, fate molta attenzione. Nel caso in cui non abbiate ancora prenotato con hotel che accettano il bonus vacanze, dovrete sbrigarvi. I termini volgono al termine ed il rischio concreto è quello di perdere il plus che vi siete guadagnati in questi mesi. Fateci sapere come stanno andando le cose con un commento qui di seguito.