Quando arriva Elettra Lamborghini a Verissimo entra anche la sua cagnolina. Oggi la voce di A Mezzanotte si sente già mamma, anche se preferisce rimandare l’arrivo di un figlio a un futuro prossimo. “Voglio fare le mie cose”, dice Elettra nel salotto di Silvia Toffanin dopo aver cantato il suo ultimo singolo.

L’amore per gli animali di Elettra Lamborghini è cosa nota. Sin da bambina, in effetti, suo padre le insegnò che un animale è anche una reponsabilità. “Mi diceva: ‘Vuoi un cagnolino? Te ne occupi tu'”.

Dopo la musica, la sua più grande passione è l’equitazione, una scoperta arrivata quando aveva 16 anni e stava vivendo un momento difficile. “Non voglio entrare nello specifico, ma stavo veramente male”. Poi è arrivata Lolita, la sua prima cavalla, ed è stato amore a prima vista. Per questo alla morte dell’animale, avvenuta pochi giorni dopo le nozze, ha sofferto tantissimo. In studio, infatti, la cantante non trattiene le lacrime.

Da quel primo incontro con Lolita Elettra Lamborghini non si è mai separata dai suoi animali. “Vivrei con 1000 cani”, dice fiera mentre racconta il suo matrimonio con Afrojack.

“Non litighiamo mai, tant’è che una volta ho cercato su Google ‘perché non litigo mai con mio marito'”, scherza la “twerking queen” mentre accarezza la sua cagnolina. Di lei racconta i turni per portarla fuori a fare i bisogni e per accudirla, impegni che ricordano tanto quelli di un figlio.

“Certe volte mi chiedo se sia il caso di farne uno solo perché sono sposata, o solo perché lo chiedono i follower”, dice Elettra Lamborghini. La popstar racconta che ciclicamente spuntano notizie che parlano di una sua gravidanza, “ogni 6 mesi”, spiega con una certa ironia. Una frequenza che la porta a riflettere sulla possibilità di diventare mamma, ma è un appuntamento che preferisce rimandare. “Voglio essere la mamma migliore del mondo, ma non adesso”, conclude la voce di Pistolero.

