Sta per essere lanciato a livello internazionale il Huawei P50 Pro, che potrebbe arrivare nel nostro Paese nei primi mesi del prossimo anno. Il device, per il momento, è disponibile solo in Cina, ad un prezzo di circa 800 euro, al cambio attuale. Non escludiamo che il Huawei P50 Pro arrivi, nel corso del tempo, anche in Europa, seppur prima dovrà passare per alcuni altri mercati asiatici (in primis Filippine e Malesia, che si accingono ad accogliere il top di gamma di casa Huawei nei prossimi tempi ed a cui poi faranno seguito gli altri mercati di destinazione, inclusi quelli europei se presenti nei piani del produttore cinese).

Il Huawei P50 Pro, che ricordiamo essere presentato in Cina nel mese di luglio, integra uno schermo OLED da 6.6 pollici e frequenza di refresh rate a 120Hz (risoluzione pari a 2700 x 1228 pixel). Il telefono è spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm, mancando però il supporto al 5G, per i motivi che ormai tutti conosciamo (c’entra il ban USA, senza entrare troppo nel merito della questione). Il Huawei P50 Pro monta 8GB di RAM, 256GB di memoria interna ed una batteria da 4360mAh (con supporto alla ricarica rapida a 66W via cavo ed a 50W wireless). La fotocamera principale ha un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 13MP, un teleobiettivo da 64MP ed un sensore monocromatico da 40MP (la fotocamera frontale si compone di un sensore singolo da 13MP).

Il dispositivo assicura anche la certificazione IP68 contro polvere e liquidi. A bordo troviamo il sistema operativo proprietario HarmonyOS 2.0. A voi il telefono potrebbe comunque interessare, oppure il fatto che manchino i servizi Google in qualche modo vi frena? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.

