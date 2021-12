BBC One e Amazon Studios hanno rivelato il primo trailer di A Very British Scandal, nuova serie di Claire Foy, due volte vincitrice di un Emmy per The Crown di Netflix.

L’attrice interpreta Margaret Campbell, duchessa di Argyll, accanto a Paul Bettany (WandaVision) nei panni di Ian Campbell, XI duca di Argyll, e Julia Davis (Nighty Night) nel ruolo di Maureen, marchesa di Dufferin e Ava.

Scritta da Sarah Phelps (The Pale Horse), la serie è stata realizzata dai creatori del pluripremiato A Very English Scandal, Blueprint Pictures. La storia si concentra sul divorzio del duca e della duchessa di Argyll, uno dei casi legali più famosi del XX secolo. Famosa per il suo carisma, bellezza e stile, Margaret, duchessa di Argyll, ha dominato le prime pagine mentre il divorzio esponeva accuse di falsificazione, furto, violenza, assunzione di droghe, corruzione e un’esplicita foto Polaroid che l’avrebbe perseguitata per il resto della sua vita.

A Very British Scandal esplora il clima sociale e politico della Gran Bretagna del dopoguerra, esaminando gli atteggiamenti nei confronti delle donne e chiedendosi se la misoginia istituzionale fosse diffusa all’epoca. Mentre i suoi contemporanei, la stampa e la magistratura cercavano di diffamarla, Margaret si rifiutò di andarsene in silenzio poiché fu tradita dai suoi amici e pubblicamente svergognata da una società che godeva della sua caduta in disgrazia.

La serie è diretta da Anne Sewitsky e prodotta da Chris Ballantyne. I produttori esecutivi sono Graham Broadbent, Pete Czernin, Diarmuid McKeown e Delyth Scudamore per Blueprint Pictures, Lucy Richer per la BBC, Sarah Phelps, Anne Sewitsky, Claire Foy, Kate Triggs e Dominic Treadwell-Collins. È stato commissionato da Piers Wenger, direttore di BBC Drama e Charlotte Moore, chief content officer della BBC.

I tre episodi della miniserie andranno in onda su BBC One per altrettante serate consecutive, a partire dal 26 dicembre e potranno essere guardati immediatamente sulla piattaforma BBC iPlayer. La serie sarà poi disponibile nel 2022 su Amazon Prime Video negli Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Per vederla in Italia dovremo aspettare.

Ecco il trailer di A Very British Scandal in lingua originale:

