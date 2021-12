C’è un modo alquanto semplice per conoscere la posizione esatta dei propri contatti WhatsApp, un escamotage che deve essere utilizzato esclusivamente quando c’è necessità. Il rischio di sembrare uno stalker con questo trucchetto WhatsApp per conoscere la posizione dei propri contatti è alquanto alto, quindi attenzione all’utilizzo che se ne fa.

Conosciamo con WhatsApp la posizione di amici e parenti

Una dritta utile per tutti, dopo aver analizzato di recente la questione della mancata visualizzazione dell’ultimo accesso WhatsApp. Il tutto scaturisce dall’indirizzo IP dei vari contatti presenti nella propria rubrica di WhatsApp e per conoscerlo bisogna attuare una procedura molto semplice. Non si ha bisogno di conoscenze informatiche di rilievo, il tutto avviene attraverso ad un programma specifico, quindi parliamo di un’app di terze parti utilizzabile su WhatsApp.

IPLogger risulta essere il programma più sfruttato per ottenere la posizione di uno dei contatti specifici presenti nella vostra rubrica della famosa app di messaggistica. Cosa fare a questo punto? Il primo passo da fare sarà condividere in chat un link appositamente generato tramite IPLogger. L’utente che avrà ricevuto tale link, dopo averci cliccato sopra, vi mostrerà in automatico la sua posizione.

Si tratta di un metodo utilizzato anche su altre applicazioni di messaggistica, non è quindi prerogativa esclusiva di WhatsApp, questo perché si avvale di un programma esterno che non appartiene all’app di messaggistica più famosa al mondo. Perché questo tipo di trucchetto può essere utile? Semplice, spesso alcuni utenti della nostra rubrica, soprattutto un po’ più in là con l’età non sono in grado di sfruttare appieno tutte le funzioni di WhatsApp, quindi se non si riuscirà ad inviare la posizione, tramite il link generato da IPLogger tutto risulterà più semplice.

Come già accennato in precedenza è sempre bene informare il contatto a cui si invia tale link del perché lo si stia facendo, conoscere insomma la posizione del destinatario senza averlo informato non è giusto per la sua privacy. Non devono esserci assolutamente scopi illeciti nell’utilizzo di questo nuovo trucchetto WhatsApp che vi permetterà di conoscere la posizione dei contatti presenti in rubrica.