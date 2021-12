Marco Mengoni ad Amici di Maria De Filippi domenica 12 dicembre, è tra gli ospiti della nuova puntata del programma TV Mediaset. L’artista di Ronciglione presenterà il nuovo singolo, Cambia Un Uomo, estratto dal nuovo album di inediti, Materia (Terra). OM ha incontrato Marco Mengoni: leggi l’intervista.

Non solo Marco Mengoni nel pomeriggio di Canale 5 dedicato alla scuola più spiata d’Italia. Sul fronte musicale, vedremo altri due ospiti in studio.

Il Pagante presenterà il nuovo singolo frutto della collaborazione proprio con uno dei docenti della scuola, Lorella Cuccarini. Si intitola Un Pacco Per Te ed è in rotazione radiofonica dal 3 dicembre per portare una ventata di aria natalizia in radio.

Ad Amici torna anche un amato ex concorrente del programma, anche lui per presentare il nuovo singolo da poco disponibile in radio e negli store digitali.

Nella puntata del 12 dicembre vedremo Riki sul palco. Riccardo Marcuzzo presenterà ad Amici il brano Scusa, dopo aver trionfato nella categoria Canto nel 2017, secondo al ballerino Andreas Muller nella classifica definitiva.

C’è un altro ospite ad Amici questa settimana: l’amata attrice Sabrina Ferilli, amica della conduttrice. La protagonista del film premio Oscar La Grande Bellezza, sarà ad Amici per giudicare una sfida di canto intitolata Quello che per me è importante. A lei il compito di ascoltare e valutare le performance dei cantanti.

Special guest della puntata: Giovannino.

2 le sfide di questa settimana, una di ballo e una di canto. Per il ballo vedremo Mattia essere giudicato dalla ballerina e coreografa Nancy Berti. La sfida di canto vedrà a rischio Rea e sarà giudicata dal giornalista Paolo Giordano.

L’appuntamento con il nuovo speciale di Amici è per domenica 12 dicembre, ore 14.00 su Canale5.