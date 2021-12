Iva Zanicchi a The Voice Senior conquista 4 sì. La sua Blind Audition convince tutti e i 4 coach si girano velocemente per lei, non senza qualche titubanza iniziale.

Iva Zanicchi torna in Rai, in prima serata, e si esibisce per il pubblico di Rai 1 con un suo cavallo di battaglia, prima di portare un brano inedito al Festival di Sanremo 2022. Stasera canta Testarda Io, brano contenuto nell’album Io Ti Propongo del 1974.

“Chissà se la riconosceranno”, si interroga Antonella Clerici, conduttrice di The Voice Senior per la seconda volta consecutiva. E in effetti qualcuno non l’ha rinascita subito. A smascherarla immediatamente è stata l’amica e colleghi di vecchia data Orietta Berti, non senza qualche incertezza.

“Sembra stonata”, la prima reazione di Orietta Berti nell’ascoltare la performance, alquanto discutibile nei primi secondi, di Iva Zanicchi che lamenta un mal di gola.



Per Gigi D’Alessio si tratta di “Una voce conosciuta” ma ci vuole ancora qualche nota affinché sia Orietta Berti a riconoscerla.

“Sembra lei”, ipotizza: è proprio lei. Si girano la Bertè con la Berti e Gigi D’Alessio; Clementino è l’ultimo dei coach a spingere sul pulsante rosso ma si fa perdonare accompagnando Iva verso la poltrona dei giudici.

Per la Zanicchi, una nuova emozione in Rai, prima di calcare il palco del Festival di Sanremo dall’1 al 5 febbraio 2022: è nel cast dei Campioni annunciato da Amadeus qualche giorno fa. Sarà in gara con un nuovo singolo, un brano inedito che anticiperà nuovi capitoli del suo percorso discografico.

Ad AdnKronos ha raccontato di essere emozionata ed intenzionata a chiudere il suo legame con il Festival con un’ultima partecipazione in gara. “Sono emozionatissima. Voglio chiudere questa grande parentesi di Sanremo con un’ultima mia partecipazione come concorrente”, le sue parole.

“Non mi interessa vincere ma partecipare ci sono tanti artisti che amo. Il mio divertimento più grande sarà quello di mettermi in prima fila e ascoltare tutti con gioia. Molti di loro per me sono dei nipotini”, aggiunge.