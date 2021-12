Sono stati annunciati gli ospiti di Claudio Baglioni su Canale5 l’11 dicembre con il secondo appuntamento dello show Uà – Uomo Di Varie Età.

Il life-show per la tv ideato, scritto e interpretato da Claudio Baglioni ha debuttato su Mediaset la scorsa settimana e oggi risente dell’influenza dell’annuncio del cast di Sanremo 2022.

Diversi infatti sono gli ospiti che si esibiranno al prossimo Festival della Canzone Italiana, in scena al Teatro Ariston di Sanremo dall’1 al 5 febbraio.

Tra questi, Gianni Morandi, amico di vecchia data di Claudio Baglioni. Tornano sul palco i Capitani Coraggiosi, che hanno rilasciato singoli e album e tenuto diversi concerti insieme entusiasmando il pubblico italiano nel 2015.

Ma non solo: stasera su Canale5 vedremo anche Achille Lauro, sul palco del Festival per il quarto anno consecutivo.

Una nuova serata-evento guidata da Claudio Baglioni vedrà tantissimi ospiti del mondo della musica e dello spettacolo alternarsi sul palco. Ci saranno Annalisa, Andrea Bocelli, Carmen Consoli e la voce di Rosario Fiorello.

Ci saranno poi Claudia Gerini, Monica Guerritore, Pino Insegno, Achille Lauro, Luca & Paolo, Milena Mancini, Vinicio Marchioni e Gianni Morandi.

La lunga lista degli ospiti di Claudio Baglioni su Canale5 l’11 dicembre continua con Rocío Muñoz Morales, Giorgio Panariello, Pio & Amedeo, Vittoria Puccini, Raf, Giuliano Sangiorgi, Umberto Tozzi, Paola Turci, Antonello Venditti e Zucchero.

Un palco di 1.000 metri quadrati illuminato da 800 corpi luminosi e valorizzato da più di 200 professionisti di produzione, ciò che attende gli illustri ospiti di Baglioni, padrone di casa di Uà con la direzione artistica di Giuliano Peparini.

Un appuntamento di varietà sicuramente diverso dal solito è ciò che propone l’artista su Canale 5 per tre serate consecutive. Dopo il debutto della scorsa settimana e il secondo appuntamento di oggi, la terza parte è in programma per sabato prossimo.

Non solo la grande musica e le performance spettacolari ma anche racconti evocativi, emozioni e sketch esilaranti per uno show narrato, cantato, suonato, recitato, illustrato, ballato, improvvisato, colorato con la guida di Claudio Baglioni.