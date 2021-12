Ci sono almeno sette Samsung Galaxy coinvolti in un nuovo bug che ha investito i device del produttore coreano. O meglio, sette serie, con un’anomalia evidentemente non connessa all’aggiornamento Android 12 visto che possiamo arrivare anche a prodotti meno recenti. Dopo aver analizzato le prospettive a lungo termine per la diffusione del pacchetto software, come avrete intuito tramite l’articolo pubblicato nei giorni scorsi, è arrivato il momento di fare un altro step, in modo da farsi trovare pronti qualora dovesse presentarsi.

Quali sono i Samsung Galaxy che devono fare i conti con un problema imprevisto per l’audio

Provando a scendere maggiormente in dettagli, potremmo partire dal presupposto che il bug riguardante l’audio di questi smartphone Android si presenti su tanti prodotti, non per forza connessi alla nuova interfaccia One UI 4.0. A detta di SamMobile, al momento dovremmo parlare del bug con la a maggior parte degli smartphone di fascia alta e di fascia media. Tra questi, evidentemente, abbiamo i vari Samsung Galaxy S10 , Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 3 e Galaxy A52 5G.

Come si materializza il bug? Stando alle informazioni trapelate finora, l’anomalia audio sui dispositivi interessati sembra essere di bassa qualità, soprattutto in occasione della riproduzione di giochi o qualora doveste decidere di modificare video, attraverso l’editor integrato. Ancora, pare che il problema investa con maggiore probabilità le frequenze audio di fascia bassa e media ed è più evidente sui telefoni con altoparlanti di alta qualità. Resta il fatto che l’anomalia non sembri influire particolarmente sull’utilizzo di auricolari cablati o wireless.

Dunque, dobbiamo attendere necessariamente un nuovo aggiornamento da parte del produttore asiatico, in modo da mettersi alle spalle i problemi connessi all’audio che abbiamo riscontrato sui Samsung Galaxy.