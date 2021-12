Alex Belli in crisi al Grande Fratello Vip 2021. Questa è la notizia del giorno per i fan del reality show di Canale5 che andrà avanti fino al prossimo mese di marzo con qualche vip nuovo, pronto ad entrare, e qualcuno che, invece, è già pronto a lasciare. Chi è in balia delle onde al momento è proprio il bell’attore di Centovetrine e fotografo che nella casa sta facendo fuoco e fiamme con Soleil Sorge tanto da far discutere dentro e fuori dalla casa.

Proprio nella puntata di ieri sera Alex Belli al Grande Fratello Vip 2021 ha avuto modo di parlare ancora della sua amicizia speciale con Soleil ribadendo il concetto di non essere sicuro di essere un traditore ai danni di Delia Duran ma tutto è cambiato oggi quando un’amara verità è arrivata nella casa.

Ma cosa è successo di così grave? L’attore Alex Belli ha perso il controllo quando ha scoperto che i suoi cari non gli hanno inviato alcun messaggio di incoraggiamento a differenza di quanto è successo ai sui compagni. A quel punto ha perso la bussola e ha iniziato ad urlare annunciando la sua uscita di scena piazzandosi davanti alla porta rossa sperando di poter uscire.

In vista dell’allungamento del reality, i cari dei reclusi hanno inviato dei messaggi di incoraggiamento per convincerli a perseguire la loro avventura ma per lui non è arrivato niente né amici, né parenti e né la moglie Delia. A quel punto l’attore è esploso urlando dietro la porta: “Aprite questa porta! Fancul*, non me ne frega un cazz*. Apri questa porta”.

I coinquilini sono intervenuto per consigliarli di smetterla ma nessuno è riuscito a calmarlo tanto che Belli ha poi dato calci alla porta urlando: “Dovete andare a fancul*, basta!”. A quel punto la regia ha deciso di voltare lo sguardo altrove ma lo spettacolo era ormai servito, cosa ne sarà di lui adesso?