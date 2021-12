Irish Crime – Omicidi a Galway debutta in prima visione assoluta sabato 11 dicembre su Sky Investigation: il thriller investigativo irlandese – titolo originale Der Irland-Krimi – è in onda in prima serata col primo di 4 episodi sul canale 114 di Sky, nonché disponibile in streaming su Now.

La trama di Irish Crime – Omicidi a Galway prende il via quando, in mezzo ai macabri resti di una fossa comune, la psicologa criminale Cathrin Blake riconosce suo marito Liam, un poliziotto che era sparito senza lasciare traccia molto tempo addietro. In quel momento decide di scoprire cosa sia successo al momento della scomparsa del marito, dieci anni prima.

Protagonista di Irish Crime – Omicidi a Galway è dunque una tormentata psicologa criminale dal vissuto doloroso: per anni Cathrin (interpretata da Désirée Nosbusch) aveva lavorato con lavorato fianco a fianco col marito poliziotto, per poi cadere nell’alcolismo quando Liam è improvvisamente scomparso nel nulla. Ora lavora in uno studio privato, ma il passato le ripiomba addosso quando si ritrova ad assistere la polizia di Galway nel rinvenimento di numerosi resti umani in una tomba di massa, colma di bambini defunti. Si tratta dei resti di 10 neonati e un adulto, che la psicologa riconoscerà essere suo marito grazie ad un anello: la scoperta la indurrà a scavare fino in fondo per ottenere la verità, mettendosi anche contro la polizia e non cedendo nemmeno quando vecchie inquietudini del passato riemergeranno in modo inevitabile.

@Sky



Irish Crime – Omicidi a Galway è stata creata da Christian Schiller e Marianne Wendt: la serie ha debuttato nel 2019 e per ora conta una sola stagione, al via per la prima volta in Italia l’11 dicembre. Sky Investigation la trasmetterà con un episodio ogni sabato a partire dalle 21.10, fino al 1° gennaio.

Continua a leggere su optimagazine.com