Zucchero canta i Coldplay in The Scientist: è il nuovo singolo in radio da oggi, venerdì 10 dicembre. Per Zucchero non si tratta di un brano inedito ma di una cover, estratta dal suo primo album di canzoni di altri.

Zucchero ha infatti ricantato alcuni dei brani che più gli stanno a cuore e li ha inseriti nel progetto discografico Discover. Per The Scientist, l’artista ha rielaborato il brano musicalmente con nuovi arrangiamenti e nuovi suoni rendendolo un vero e proprio pezzo alla “sugar” ma conservando l’essenza del brano originale.

Ciò che ne deriva è il capolavoro firmato da Berryman Guy Rupert e Buckland Jonathan Mark e cantato dai Coldplay da adesso disponibile anche nella nuova versione di Zucchero che non si è limitato a ricantare il pezzo ma ne ha fornito una sua originale interpretazione.

In Discover Zucchero ha letteralmente spogliato e rivestito alcune canzoni già note per regalare al pubblico sue personali interpretazioni di successi di altri ai quali ha rimesso mano anche dal punto di vista musicale.

Attraverso iconiche canzoni del panorama musicale italiano e internazionale, Zucchero ha dato prova di saper unire sapientemente le sue due anime musicali: la miglior tradizione melodica italiana e le più profonde radici afroamericane.

In Discover troviamo anche importanti collaborazioni. C’è Bono, c’è Elisa e c’è Mahmood ma c’è anche un duetto inedito virtuale con Fabrizio De André. Tutti i dettagli sul disco e sulla tracklist sono disponibili in questo articolo, qui sotto il testo di The Scientist dei Coldplay, la cui versione di Zucchero è disponibile da oggi in radio.

Berryman Guy Rupert / Buckland Jonathan Mark

Come up to meet you, tell you I’m sorry

You don’t know how lovely you are

I had to find you, tell you I need you

Tell you I set you apart

Tell me your secrets and ask me your questions

Oh, let’s go back to the start

Running in circles, coming up tails

Heads on a science apart

Nobody said it was easy

It’s such a shame for us to part

Nobody said it was easy

No one ever said it would be this hard

Oh, take me back to the start

I was just guessing at numbers and figures

Pulling the puzzles apart

Questions of science, science and progress

Do not speak as loud as my heart

But tell me you love me, come back and haunt me

Oh and I rush to the start

Running in circles, chasing our tails

Coming back as we are

Nobody said it was easy

Oh, it’s such a shame for us to part

Nobody said it was easy

No one ever said it would be so hard

I’m going back to the start

Oh ooh, ooh ooh ooh ooh

Ah ooh, ooh ooh ooh ooh

Oh ooh, ooh ooh ooh ooh

Oh ooh, ooh ooh ooh ooh