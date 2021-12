Era il fenomeno astrologico più atteso del 2021, eppure la cometa Leonard (il cui nome le è stato attribuito nel gennaio 2021, come vi avevamo già raccontanto in questo articolo) sta facendo qualche “capriccio” e sta mettendo in difficoltà astronomi e scienziati. Gli osservatori del cielo stanno notando qualcosa di strano che sta interessando la cometa più attesa dell’anno: essa, infatti, doveva passare prima sulla terra, poi sul sole e, man mano che si avvinava ad esso, sarebbe dovuta diventare più luminosa. Ma, a quanto pare, sta insorgendo un problema. Pare, infatti, che la cometa Leonard si stia indebolendo (un atteggiamento non previsto dagli scienziati). Nulla è dato per certo, ma, come già successo con osservazioni eseguite in passato su altri corpi celesti, c’è chi sostiene che questo sia una delle prime segnalazioni inerenti ad una sua fine anticipata.

Come dichiarato in un’intervista a ‘Space.com’ da Quanzhi Ye, astronomo dell’Università del Maryland specializzato in comete, non si tratta di una grande notizia perché la cometa Leonard dovrebbe essere sempre più luminosa. Se questo non sta accadendo, allora c’è qualcosa che non va e non sanno esattamente cosa si stia verificando in questa fase. Secondo gli scienziati, sulla base di ciò che è accaduto già per le comete precedenti, si sospetta che lo strano oscuramento della cometa Leonard significhi che potrebbe essersi rotta a pezzi e quindi risulterebbe sbiadita anche se si avvicina al sole. Sempre secondo quando spiegato da Ye, l’ipotesi più semplice è che qualcosa di malsano stia accadendo alla cometa, ovvero è probabile che la stella si stia già separando o inizierà a farlo presto. La causa potrebbe essere dovuta ad altri fattori, ad esempio la cometa potrebbe essere a corto di ghiaccio.

Quando sarà l’esatto momento in cui questo fenomeno avverrà? E come sarà possibile vederlo? Certamente il preciso momento non è stato ancora specificato, in quanto i fattori che tendono ad influenzare tale evento non sono conosciuti. Le comete sono famose per avere comportamenti insoliti. Quello della cometa Leonard potrebbe essere l’ultimo passaggio, perché il prossimo 3 gennaio 2022 passerà per il perielio allontanandosi dal Sole e dirigendosi verso zone cospicue del sistema solare. Si potrà vedere, dunque, tra il 12 e il 17 dicembre intorno alle ore 15.00. Dopodiché la cometa si dirigerà verso il pianete Venere e si potrà vedere verso sera. Inoltre, possiamo osservarla standocene anche seduti su un sofa visionando direttamente lo smartphone grazie a diversi eventi live.

Continua a leggere su optimagazine.com