The Big Leap 2 è nei piani della creatrice/showrunner dello show Liz Heldens, ma non è detto che Fox la assecondi: la serie ha ottenuto ascolti piuttosto tiepidi negli Stati Uniti, mentre in Italia è appena arrivata su Disney+, nel catalogo Star.

Heldens spera che The Big Leap 2 possa essere confermata per continuare a raccontare l’avventura del gruppo di ballerini non professionisti che trovano in un reality per la produzione di uno spettacolo teatrale una seconda chance di realizzare i loro sogni. La serie è interpretata da Scott Foley, Teri Polo, Piper Perabo, Simone Recasner, Ser’Darius Blain, Jon Rudnitsky, Raymond Cham Jr., Mallory Jansen, Kevin Daniels e Anna Grace Barlow.

La produzione di The Big Leap 2 non è stata ancora confermata dopo il finale trasmesso da Fox lunedì 6 dicembre. Heldens ne ha parlato in un’intervista a Deadline: l’autrice spera di avere la possibilità di raccontare nuove storie con una seconda stagione, ma se così non fosse ritiene che comunque la serie abbia raggiunto il suo scopo ed esplicitato il messaggio che voleva veicolare nel finale della prima.

Siamo molto fiduciosi in una seconda stagione! Lo spettacolo va bene su Hulu, il cast è spettacolare, è stato ben accolto e le persone che trovano lo spettacolo lo adorano davvero. Spero che lo spettacolo continui! Ma penso che ciò che Paula dice nel suo ultimo video a Mike nell’episodio 10 renda bene l’idea: ‘Fare le cose insieme alle persone. Ecco cos’è la vita’.

Le speranze per The Big Leap 2 sembrano flebili alla vista dei risultati raggiunti: il dato d’ascolto della serie è il più basso registrato tra i titoli di Fox in questa stagione (poco più di 1.200.000 spettatori in media a episodio, a cui vanno però aggiunti i dati dei flussi streaming su Hulu) e il punteggio nella fascia demografica principale, 18-49 anni, si ferma a 0.24. Tuttavia il destino della serie non è ancora segnato: si potrebbe decidere, ad esempio, di produrre una seconda stagione destinata solo alla fruizione in streaming abbandonando la messa in onda nel palinsesto di Fox, come avvenuto a tanti altri format su altre emittenti. Oppure, se prevarrà l’interpretazione senza appello dei dati, l’esperimento potrebbe finire qui.

